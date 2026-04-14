拓展北美、東南亞資料中心商機 東元機電事業接單優於去年

東元今日參加2026台北國際汽車零配件展 （TAIPEI AMPA）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近年持續拓展無人機等電動載具動力系統，強化機電事業產品多元性。總經理高飛鳶今日指出，東元轉向拓展系統化產品，並持續強化台灣在地產能，以搶攻非中市場。目前機電事業接單皆較去年同期暢旺，也強調產品輕量、減少銅使用量、低稀土等，以應對地緣政治帶來的風險。

針對整體機電事業發展，電機機電事業群總經理王榮邦說明，傳統高壓工業馬達、低壓工業馬達接單平穩，不過高壓馬達接獲北美資料中心空調系統訂單，電動車、變壓器接單成長顯著，整體馬達產品線接單、出貨都將較去年成長，帶動營收向上。

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而除北美外，中國則主要拓展工廠節能改造方案與系統銷售、接單也有不錯成長，進一步帶動馬達業務成長，並維持獲利。

在變壓器部分，王榮邦表示，在北美市場接單良好，明年將有大批量出貨，東南亞市場則受惠於電子廠建廠、伺服器建置需求，雖然馬達需求較少，不過變壓器、匯流排與控制盤的需求顯著；目前北美、東南亞有2家較大的潛在客戶正在洽談中。

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