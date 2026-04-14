再有錢也不會買！億萬富翁曝旅行時「絕對不買」3樣東西

億萬富翁分享，度假時買這三樣東西純屬浪費錢。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人會以為，富翁在度假時可以隨心所欲地花錢，但實際上，大多數白手起家的富豪都會避免衝動購物，無論是新奇的小物還是看似划算的奢侈品。美媒訪問了白手起家的億萬富翁、BlueSky Wealth Advisors創辦人兼特許金融分析師（CFA）David Blain，請他分享無論看起來多划算，他在度假時都不會購買的3樣東西。

1.額外的航空開銷

你大概能想像什麼是額外的飛行開銷，例如在飛機上為了更舒適而購買的服務，像是機上Wi-Fi、雞尾酒、零食或餐點。有時候，這些額外支出也會發生在登機前，例如在機場買咖啡或酒精飲料。David Blain在度假飛行時會避免購買機上Wi-Fi、食物與飲料。

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他表示「從成本與價值的比例來看，通常不划算，而且我發現利用飛行時間做一些線下活動，例如閱讀或規劃事情，反而更有效率。」

2.易碎物品

在旅行剛開始時，購買像玻璃收藏杯或畫作這類易碎物品，看起來似乎很不錯。但到了旅程結束時，運送問題就會浮現。你可能需要額外花錢買氣泡紙或其他包裝材料來避免損壞；如果物品體積大或特別脆弱，還可能需要托運或寄送回家。

David Blain會避免購買任何難以或昂貴運送回家的物品，因為確保它們安全抵達的成本與麻煩，往往超過購買本身的價值。相較之下，他會選擇耐用、實用，並且能自然融入生活或居家風格的物品。

3.新奇紀念品

新奇紀念品通常像是馬克杯、冰箱磁鐵、T恤、Shot杯或其他小飾品，上面印著你造訪地點的名稱，從路邊攤到機場商店都能買到。這也是David Blain在旅行中會避免的購買類型，原因有兩點，價格通常被大幅加價，而且缺乏長期價值。他說「我更喜歡收集的是經驗與回憶，或者購買具有真實文化意義、能成為有意義紀念的物品。」

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