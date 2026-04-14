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今遭檢調搜索 宏泰人壽：偵查不公開

2026/04/14 15:24

宏泰人壽總公司今傳出因涉及非常規交易案件。對此，宏泰人壽表示，現階段案件已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。（資料照，圖由宏泰人壽提供）宏泰人壽總公司今傳出因涉及非常規交易案件。對此，宏泰人壽表示，現階段案件已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。（資料照，圖由宏泰人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕宏泰人壽總公司今傳出因涉及非常規交易案件，遭檢調人員搜索，帶回相關資料，並約談多名涉案人員。對此，宏泰人壽表示，現階段案件已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。

據了解，該案由台北地檢署指揮調查局北部地區機動工作調查站進行搜索，案由為違反證券交易法中的非常規交易罪；檢調人員今日一早持法院核發的搜索票，兵分多路前往宏泰人壽總公司進行搜索，並帶回相關資料。

宏泰人壽2025年上半年資本適足率（RBC）250.10%，高於法定表準ㄋ200%；但淨值比3.01%，低空飛過法定標準3%。不過最新出爐的2025年底宏泰人壽RBC已增至255.24%，淨值比更大幅增加來到5.52%。

今年2月宏泰人壽和呈達投資公司共同以86億多元標得台北金融大樓15%股權，成為101民間大股東。

對於遭檢調搜索一事，宏泰人壽表示，現階段案件已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，暫無法對外說明。據了解，宏泰人壽員工仍正常上班。#

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