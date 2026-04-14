恆大欺詐案深圳開審，許家印當庭認罪。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國地產巨頭恆大集團詐欺案，昨（13日）起在深圳開審，被告人許家印當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。據央視報導，廣東省深圳市中級人民法院於4月13日至14日公開開庭審理恆大集團、恆大地產及董事局主席許家印涉嫌多項罪名一案，許家印在庭審中當庭表示認罪悔罪，案件將擇期宣判。

據報導，一審開庭審理距許家印於2023年9月28日遭依法採取強制措施，已過了2年半時間，案件進展備受市場與社會關注。

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根據檢方指控，被告單位恆大集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息及單位行賄等多項罪名；被盜單位恆大地產集團有限公司欺詐發行證券。

而被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵佔、單位行賄一案進行公開開庭審理。

庭審過程中，法庭依序進行法庭調查與辯論，控辯雙方圍繞相關指控事實展開攻防，被告單位與許家印亦完成最後陳述，許家印當庭表示認罪悔罪，態度成為本案關注焦點之一。部分人大代表、政協委員、被告人親屬以及集資參與人代表到場旁聽，顯示案件社會影響層面廣泛。

另有消息稱，中國中央政治局委員馬興瑞落馬的部分原因，也與恆大集團及許家印有關。中國恆大集團1996年由許家印創辦，總部位於深圳，曾是中國最大的地產公司，馬興瑞曾於2015年至2016年擔任深圳市委書記，隨後並任廣東省長。

新華社4月3日報導，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受中國中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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