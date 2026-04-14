美伊對話ing！路透：會議室不准用手機 談判過程全都露

路透揭露美伊談判過程，並表示，目前雙方仍持續對話中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊兩個在伊斯蘭堡舉行談判，雖然未達成共識，不過，路透報導，11位熟悉談判的消息人士稱，對話仍在繼續，路透更獨家揭露談判內部動態，不僅會議室不准使用手機，就連會議氣氛如何轉變，也一一揭露。

為解決美伊衝突，美伊兩國舉行了週末會晤，這場會晤是十多年來美伊官員的首次直接接觸，也是自伊朗1979年伊斯蘭革命以來最高級別的接觸。

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報導指出，伊斯蘭堡豪華的塞雷納酒店內，會談在兩個獨立的區域和一個公共區域進行，一個區域供美方使用，一個區域供伊朗方使用，還有一個區域供巴基斯坦調解員參與的三方會談使用。

在諸多議題中，包括荷姆茲海峽、伊朗的核計畫以及國際社會對德黑蘭的制裁。

兩位消息人士稱，主會議室不允許使用手機，迫使包括美國副總統范斯（JD Vance）和伊朗議會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 在內的代表們在休息期間外出向國內傳遞訊息。

1位巴基斯坦政府消息人士稱，談判進行到一半時，人們曾強烈希望能夠取得突破，雙方能夠達成協議。然而，情況很快就發生了變化。

另1位參與談判的消息人士稱，雙方“非常接近”達成協議，已經“完成了80%”，但在一些無法當場解決的決定上遇到了困難。

兩名伊朗高級消息人士形容氣氛緊張且不友好，並補充說，雖然巴基斯坦試圖緩和氣氛，但雙方都沒有表現出任何緩和緊張局勢的意願。

不過，兩名伊朗消息人士稱，到週日清晨，氣氛有所好轉，延長1天的可能性開始顯現。

然而，分歧依然存在。1位美國消息人士稱，伊朗方面並未真正理解美國的核心目標是達成1項確保伊朗永遠無法獲得核武的協議。伊朗的擔憂之一是對美國意圖的不信任。

由於此事的敏感性，消息人士要求匿名，本文根據這些消息人士的描述，首次揭示了會議的內部動態，會議氣氛如何轉變，在出現會議可能延長的跡象後，會談如何結束，以及進一步對話的可能性如何。

對於本文通報中提及的問題，伊朗政府尚未立即回應。

美國總統川普週一表示，伊朗“今天早上打了個電話”，並表示“他們希望達成協議”。路透社目前無法立即核實這項說法。

1位美國官員在談到川普的言論時表示，美國和伊朗之間仍在繼續接觸，並朝著達成協議的方向取得了進展。

當被問及此事時，白宮發言人表示，美國的立場在伊斯蘭堡會議上從未改變。

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