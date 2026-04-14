伊朗戰爭推高油價會影響美國嗎？貝森特給川普的答案很直接

美國總統川普（右）與財政部長貝森特（左）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對伊朗發動軍事行動，並推動停火之際，白宮內部最關注的關鍵問題之一，並非僅限軍事層面，而是戰事若延長，是否將對美國經濟造成實質衝擊？知情人士透露，川普與核心幕僚近期頻繁接收來自內閣官員、企業領袖與政治盟友的評估，多數意見傾向警告，若衝突未能在短時間內收束，恐對金融市場與實體經濟帶來壓力。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則向川普表示，他認為亞洲與歐洲將是受戰爭導致能源價格上升影響最大的地區。

《華爾街日報》報導，川普與其顧問團自戰爭發生後，就持續接獲來自內閣官員、政治盟友及企業領袖的私下意見，討論若戰爭未能在短時間內結束，對華爾街與實體經濟可能帶來的影響。多數人對戰事延長表達審慎態度，甚至提出各種長期衝突的情境分析。

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知情人士指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾與川普討論市場反應，以及戰爭持續時間對美國經濟走勢的影響。雙方也探討若戰事延長至8至12週，財政部可採取的因應措施，以及美國可能面臨汽油價格上漲的風險。貝森特向川普表示，他認為相較之下，亞洲與歐洲將是受戰爭導致能源價格上升影響最大的地區。

美國財政部3月已發布短期授權，允許已在海上的伊朗原油繼續進行交易。

同時，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）也就戰爭對美國經濟的潛在影響向川普提供建議。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，政府正與企業界密切合作，以減輕戰爭帶來的衝擊。

數據顯示，戰事已對物價與市場產生影響。美國3月消費者物價年增率升至3.3%，高於2月的2.4%；國際油價一度突破每桶100美元，汽油價格亦升至每加侖4美元以上。股市則隨川普對戰事的發言起伏震盪，呈現高度敏感反應。

川普一向密切關注股市與經濟狀況，並以此作為政策決策的重要參考。自2月下旬美國對伊朗發動攻擊以來，他對於何時結束戰事曾多次發表不同說法。

能源產業方面，知情人士透露，近幾週來，美國三大石油公司執行長已向包括能源部長萊特（Chris Wright）與內政部長伯格姆（Doug Burgum）在內的川普政府官員示警。這些高層指出，若荷姆茲海峽長期關閉，將對全球燃料供應鏈造成重大壓力，並可能進一步惡化能源危機。

雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）3月在休士頓一場能源會議中表示，金融市場尚未完全理解實體原油流動受限的嚴重性。會中，萊特與伯格姆向石油業者表示，荷姆茲海峽航運壅塞問題可望在數週內解決，而非數個月。然而部分業界人士私下對川普政府過於樂觀的說法表達不滿，認為戰局的不確定性使企業難以進行投資規劃。

白宮官員強調，政府已與油氣企業保持密切溝通，並在戰爭爆發後積極討論提升產量與降低供應中斷的對策。

川普長期經濟顧問摩爾（Steve Moore）則曾向白宮建議，若美國能在開戰一個月內撤出並恢復荷莫茲海峽通行，油價可望回落至每桶70美元水準。

農業部門同樣受到波及。農業部長羅林斯 （Brooke Rollins）近日向農業團體表示，將把肥料價格上漲的壓力直接反映給總統川普。美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）指出，農民已面臨供應中斷風險，強調「這對農業而言幾乎是緊急狀況」，呼籲確保供應鏈暢通。

美國農業事務聯合會（AFBF）資料顯示，全球約一半尿素（氮肥的一種）與近3分之1氨供應須經由荷姆茲海峽運輸，使該水道成為農業生產的重要命脈之一。

另一方面，也有產業人士持不同看法。石油與天然氣工人協會創辦人科代（Matt Coday）認為，應對伊朗採取更強硬軍事行動，並指汽油價格上漲僅屬「短期波動」，對美國經濟不會造成長期衝擊。

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