三地能源「真養殖」！攜手協會導入產銷履歷與AI治理

三地能源啟動千萬規模放養計畫，預計本年度完成總量 1950 萬粒文蛤投放。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕三地能源6946）旗下台南七股地區漁電共生案場已由建置期正式邁入 「實質產能驗證與數位治理整合」新階段。近期正式與「臺南市府城養殖漁業發展協會」簽署合作備忘錄（MOU），導入第三方驗證機制，以透明化的數位管理實績；三地能源也強調，台灣應跳脫核綠之爭，AI 科技與國際供應鏈需要「真綠電」生存保單。

針對近期社會對漁電場域養殖落實情況之高度檢視，去年三地能源積極投入精準管理，成功協助七股案場合作漁民完成實質採收，其中文蛤與白蝦合計收成近萬斤，以實質產能驗證共生模式的可行性。

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今年下半年起，透過與「臺南市府城養殖漁業發展協會」結盟，案場內逾 60 公頃場域將全面對接產銷履歷與第三方查核，確保每一筆養殖數據皆具公信力。三地能源表示，唯有回歸「漁業為本」的初衷，以科學實績直球對決外界疑慮，才能挽回社會對產業的信任，真正落實對土地的永續責任。

三地能源董事長鍾炳利指出，面對近期關於能源政策的討論，產業界皆體認到，隨著全球 AI科技爆發帶來龐大電力剛需，企業急需「純綠電」以符合國際規範，綠電已成為半導體與高科技供應鏈拿取國際訂單的「硬通貨」。三地能源致力於提供具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇，協助業者達成 RE100 目標，確保中小企業在國際淨零浪潮中不被淘汰，成為廣大供應鏈最堅實的「綠電生存保單」。

在全球地緣政治波動與化石燃料價格飆漲的現況下，三地能源呼籲企業應將綠能升級為「財務避險工具」，以確保生產成本之穩定。三地能源目前透過 AI 水質監控系統與 LoRa 無線傳輸技術，不僅優化了漁業產能，更在此基礎上佈局具備調度潛力的數位管理體系。對於高耗能產業而言，提早導入能源管理系統（EMS）與儲能方案，將能把能源資產轉化為保障 AI 產線良率、抵禦電壓波動的「不斷電神盾」。

三地能源目前已於案場啟動千萬規模之放養計畫，預計本年度完成總量 1950 萬粒文蛤及逾 5100 萬尾白蝦之投放。三地能源將持續結合 AI 數位治理與規模化養殖，將每一度綠電賦予深層的土地價值。

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