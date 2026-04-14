上車沒？瑞士私人銀行大舉抄底買黃金 金價下1個目標價曝光

瑞士私人銀行大舉抄底購金，金價年底上看6000美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金價因伊朗戰爭衝擊累計跌約10%，瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）判斷單邊多頭已充分出清，正逢低重建黃金部位至6%，併計劃繼續加碼，年底金價目標價每盎司6000美元不變。

在央行購金、財政赤字與地緣政治三大結構性邏輯完好，高盛、澳新銀行亦同步看多，抄底資金已悄悄入場。

請繼續往下閱讀...

黃金現貨週二亞洲盤來到4777美元，漲37美元。

外媒報導，戰爭爆發後，能源價格飆升推升通膨預期，投資人為彌補其他市場虧損而拋售黃金換取流動性，金價隨之急跌。UBP先前順勢將黃金持股從約10%大幅削減至3%，以規避短期衝擊。

隨著拋售接近尾聲，UBP已啟動重建，UBP亞洲全權委託投資組合管理主管Paras Gupta表示，機構和零售投資者的黃金持股目前"相當均衡"，此前積累的單邊多頭部位已基本出清，這為新1輪買入創造了更健康的入場條件。

持倉重建以黃金實物支持ETF為主，Gupta指出，銀行仍預判金價年底將觸及6000美元，核心邏輯在於央行持續購金、各國財政赤字壓力持續以及全球地緣政治不確定性等結構性因素並未改變。

不過Gupta也坦承，進一步加倉需要更多清晰訊號，目前我們尚未獲得這種清晰度，他說，週末的局勢發展只是進一步強化了我們對更多確定性的需求。

Gupta指出，通膨風險"正在更快速地兌現"，這在短期內對黃金構成壓力，黃金在高利率預期下往往承壓，因其不產生利息收益。

然而他同時強調，當前宏觀預期並未指向衰退，這意味著市場對黃金的悲觀情緒可能存在過度定價。在他看來，一旦地緣政治走向明朗、通膨預期趨於穩定，黃金的結構性多頭邏輯將重新佔據主導。

UBP的觀點並非孤例，根據彭博報道，澳新銀行（ANZ Banking Group）和高盛（Goldman Sachs）近期均重申了對金價長期走高的預判。 ETF層面也出現回暖訊號，彭博統計顯示，繼3月錄得5年來最大月度淨流出後，4月全球黃金ETF持股反彈約20噸，抄底資金已開始入場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法