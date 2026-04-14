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美股收盤》市場樂觀情緒讓美股全收紅 台積電ADR下跌0.28％

2026/04/14 06:48

市場對於美伊達成協議的預期升溫，推動華爾街股市主要指數於13日收高，市場情緒轉趨樂觀。（法新社）市場對於美伊達成協議的預期升溫，推動華爾街股市主要指數於13日收高，市場情緒轉趨樂觀。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在美軍開始封鎖伊朗港口之際，美國總統川普稍早聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，市場對於美伊達成協議的預期升溫，推動華爾街股市主要指數於13日收高，市場情緒轉趨樂觀。

綜合媒體報導，標普500指數13日上漲逾1%，已收復美伊戰爭爆發以來的跌幅，收盤時比2月27日的收盤指數多了0.1％，那斯達克指數上漲1.23%，費城半導體指數更上漲1.68%。科技股強勢走高，軟體族群單日漲幅創近一年新高，成為帶動大盤反攻的關鍵動能。不過受到油價波動影響，聯合航空、達美航空等航空公司下跌逾1％，美國航空下跌0.8％。

其他焦點個股方面，Alphabet上漲1.28%，微軟大漲3.64%，蘋果下跌0.49%，美光上漲1.42％，輝達上漲0.36%，AMD上漲0.73%。台積電ADR下跌0.28%，收在369.57美元。

道瓊工業指數上揚301.68點或0.63%，收48218.25點。

標準普爾500指數揚升69.35點或1.02%，收6886.24點。

那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，收23183.74點。

費城半導體指數攀漲149.70點或1.68%，收9039.52點。

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