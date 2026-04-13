伊朗有90天石油量儲存在公海油輪 反譏美能否「熬過3個月」

伊朗駐保加利亞大使館在X網站發文稱，德黑蘭在公海上的油輪上儲存的石油足以出售長達90天。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗嘲諷華府及其盟友能否「熬過」對荷姆茲海峽長達三個月的封鎖。伊朗駐保加利亞大使館在X網站上發文稱，德黑蘭在公海上的油輪上儲存的石油足以出售90天。

伊朗發布貼文之際，美國的盟友英國和法國正共同主導組成一個旨在恢復荷姆茲海峽航行自由的和平多國聯盟。

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伊朗週一（13日）聲稱，依靠海上油輪上儲存的石油，它可以抵禦美國長達三個月的海上封鎖，藉此回應川普威脅要切斷伊朗經由波斯灣荷姆茲海峽的石油出口。

這篇文章發表於川普發出封鎖威脅的第二天，其目的在於表明，雖然伊朗或許能夠承受港口封鎖，但更大的問題是，依賴伊朗石油出口的國家能否熬過三個月。

在美伊於巴基斯坦伊斯蘭堡會談破裂後，川普週日表示，美國海軍將「立即」阻止船隻通過荷姆茲海峽，並指責伊朗進行敲詐勒索。然而，不久之後，美國中央司令部澄清川普「封鎖所有船隻」的全面威脅，並表示美國的封鎖僅限於途經伊朗港口的船隻。

由於海峽被封鎖，該地區的石油和天然氣供應急劇下降，推高了包括美國在內的多個國家的能源價格。先前淡化海峽關閉影響的川普，如今改變立場，呼籲保持通道暢通。因此，川普警告稱，美國海軍將對往返伊朗港口的船隻實施封鎖。

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