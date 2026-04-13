2008年全球金融危機過後 中國政府債務年增17％超歐趕美

2025年中國政府債務首度超越歐盟，標誌著全球債務格局發生重大變化。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據Visual Capitalist發布的報告，2025年中國政府債務首度超越歐盟，這標誌著全球債務格局發生了重大變化；且自2008全球金融海嘯以來，中國政府債務以每年約17%的速度猛增，遠超過美國和歐盟的增速。

報告指出，自2008年全球金融海嘯以來，美國、中國和歐盟的借貸路徑截然不同。歐盟的債務成長相對溫和，美國和中國的債務則迅速擴張，尤其在2020年以後。

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2008年，美國政府債務為10.9兆美元，與歐盟的10.7兆美元相當，中國僅1.2兆美元。但到了2025年，美國政府債務飆升至38.3兆美元，比歐盟的17.6兆美元多出20.7兆美元，中國政府債務規模則首度超越歐盟，來到18.7兆美元。

值得注意的是，中國政府債務從2008年的1.2兆美元開始，以每年約17%的速度增加，這個速度使中國政府債務在不到20年的時間超越歐盟。而自2008年以來，美國政府債務每年約成長7.7%，歐盟則僅3%。

歐盟政府債務增速緩慢的部分原因在於與美國和中國相比，歐盟整體名目經濟成長率疲弱，這是歐洲在2010年至2012年間發生主權債務危機後，歐盟進行更嚴格財政紀律的結果。

相較之下，中國政府債務激增是由信貸擴張、基礎建設支出和政府支持的成長驅動。而美國在危機期間大量舉債，並持續推高財政赤字，尤其是在2020年之後，導致其債務規模遠遠超過歐盟。由於美國聯邦政府的財政約束較少，華府得以維持較高的支出水準，這有助於解釋為何美國目前的政府債務遠高於中國和歐盟。

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