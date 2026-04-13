整體上櫃公司Q1營收雙位數成長 半導體最強

全體上櫃公司3月當月營收年增22%、Q1營收年增19%。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告，全體881家上櫃公司已經完成3月營收申報。根據統計，3月營收成長公司共560家，衰退公司共319家，營收持平公司共2家，且整體上櫃公司3月營收年增22%，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

根據櫃買統計，全體上櫃公司3月份營收總計為3203億元、年增22%，營收成長公司共560家，衰退公司共319家，營收持平公司共2家。第一季全體上櫃公司營收總計8520億元、年增19%，其中營收成長公司共557家，衰退公司共324家。

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櫃買指出，全體上櫃公司3月份營收較去年成長的主要是半導體業、電腦及週邊設備業、其他電子業。經瞭解，半導體業、電腦及週邊設備業受惠於高階儲存及記憶體市場需求增長，而其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體公司建廠及貴金屬上漲等因素。

至於衰退的則為運動休閒、紡織纖維及航運業，運動休閒及紡織纖維因受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響，航運業則因特定公司受同業競爭影響，導致營收年減。

至於第一季營收表現來看，主要成長的產業為半導體業、電腦及週邊設備業、其他電子業，衰退的主要產業為建材營造、運動休閒及電子通路業，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，電子通路業則是因特定公司受客戶庫存調整及終端需求預期影響，致累計營收衰退。

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