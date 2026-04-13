麗臺拍板私募1000萬股 美超微體系大訊科技列應募人

麗臺今日決議辦理私募現金增資，擬發行不超過1000萬股普通股，引進的策略性投資人為美超微體系大訊科技。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線板卡廠麗臺（2465）董事會今日決議辦理私募現金增資，擬發行不超過1000萬股普通股，引進的策略性投資人為美超微（Supermicro）體系大訊科技，資金將用於充實營運資金、償還銀行借款及支應長期發展需求，藉此提升整體營運體質與競爭力。

麗臺表示，本次私募對象將以符合證券交易法規範之特定人為主，除策略性投資人外，亦不排除由公司內部人或關係人參與認購。其中，大訊科技為公司大股東及董事，列為應募人之一，顯示既有股東對公司營運發展具一定程度支持，也有助於強化資本結構穩定性。

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根據公開資料，麗臺前十大股東中，以Globelight International Technology Inc.持股11.99%為最大股東，其次為廖春美11.72%、緯城國際投資11.13%，另包含易展投資8.94%及梁見發7.97%等主要股東 。值得注意的是，梁見發及其相關家族成員，包括梁見國、梁見後與配偶張建存等亦名列前十大股東，整體持股比重具一定集中度，顯示該公司股權結構以特定股東群為主，經營主導權相對穩定。

在私募條件方面，麗臺指出，私募價格將依定價日前一、三或五個營業日平均股價，或前三十個營業日平均股價擇高計算之參考價格訂定，實際發行價格不得低於參考價格之八成，並授權董事會視市場狀況與洽談結果彈性決定。另私募普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，需待期限屆滿並完成補辦公開發行程序後，始得申請上市交易，兼顧投資人權益與市場穩定。

麗臺指出，透過引進策略性投資人，將有助於公司在技術開發、產品布局、成本控管及市場拓展等面向取得外部資源支持，並強化客戶關係與營運效率，進一步提升獲利能力。公司亦指出，私募案除可改善財務結構外，亦有助於擴大營運規模，為長期發展奠定基礎。

在資金用途方面，麗臺強調，本次私募資金將優先用於充實營運資金與償還銀行借款，同時保留部分彈性用於轉投資或其他長期營運發展所需。考量私募方式具備籌資迅速與彈性高等特性，有利於即時因應市場變化並引進合適投資人，提升整體資金運用效率。

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