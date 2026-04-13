三星2奈米「實際良率」被糗了 韓媒曝無法從台積電搶單原因

南韓媒體報導，三星晶圓代工廠2奈米製程良率仍低於60%的量產門檻。目前良率估計為55%，距離穩定的量產水準僅一步之遙。若將後端加工環節考慮在內，實際良率可能進一步下降至40%左右。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體報導，三星晶圓代工的3奈米製程未能取得巨大商業成功的原因之一是良率低。台積電的良率遠高於三星，因此贏得大部分來自大型科技公司的訂單。sammobile指出，三星晶圓代工在2奈米製程方面取得一些進展，但良率似乎仍然不夠高，無法從領先的晶片設計商那裡獲得價值數十億美元的訂單。

而根據南韓媒體報導，三星晶圓代工廠的2奈米製程良率仍低於60%的量產門檻。目前良率估計為55%，距離穩定的量產水準僅一步之遙。若將後端加工環節考慮在內，實際良率可能進一步下降至40%左右。這意味著晶圓代工廠需要更長的時間才能達到超過60%的穩定量產良率。

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三星在過去一年中取得了令人矚目的進步，此前有報導稱，直到去年下半年，其良率仍徘徊在 20%左右。三星僅花不到12個月的時間就將良率提升至近55%。

市場分析師指出，只有當2奈米製程的良率超過60%時，主要顧客才會下達數量可觀的訂單。另一方面，據報導，台積電的2奈米製程良率在60%至70%之間，這也是為什麼像輝達、蘋果和超微這樣的世界頂級公司選擇在台積電生產2奈米晶片，而尚未在三星晶圓廠投入產能的原因。

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