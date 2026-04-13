川普又TACO！美國改口封鎖荷姆茲範圍 中國衝擊最大

美國中央司令部縮小川普總統最初下令封鎖荷姆茲海峽航道的威脅範圍，確認封鎖行動只會針對進出伊朗港口的船隻。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國中央司令部（US Central Command）縮小川普總統最初下令封鎖荷姆茲海峽航道的威脅範圍，確認封鎖行動只會針對進出伊朗港口的船隻。此舉允許途經荷姆茲海峽前往非伊朗目的地的船隻自由通行。此外，美國封鎖措施將對中國石油進口造成最大的損失。

美國中央司令部週日晚間發表聲明稱，美軍將於週一紐約時間（美國東部時間）10:00開始封鎖所有進出伊朗港口的海上交通。該指令修改川普早前透過社群媒體發表的聲明，該聲明稱美國海軍將「封鎖任何試圖進入或離開荷姆茲海峽的船隻」。

請繼續往下閱讀...

據美國中央司令部稱，這項更新證實，美軍不會阻礙船隻通過荷姆茲海峽往返非伊朗港口的航行自由。

美國中央司令部表示：封鎖將對所有進出伊朗港口和沿海地區的國家船隻一視同仁地執行，包括伊朗在阿拉伯灣和阿曼灣的所有港口。

雖然這項更新為非伊朗過境提供可能性，但船東們仍在等待週一美國行動的更多細節，然後再做出任何營運決定。

停止所有伊朗石油出口的決定將直接影響中國，中國是伊朗最大的石油買家，在整個衝突期間，中國持續進口伊朗原油。伊朗2月的石油日出口量為215萬桶，3月為185萬桶。

對此，伊朗強烈譴責美國封鎖其港口的計劃，並表示如果其海上安全受到威脅，海灣地區的任何港口都將不安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法