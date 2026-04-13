焦點股》矽光子題材發酵 檢測分析三雄齊攻漲停

矽光子題材發酵，檢測分析三雄股價齊攻漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測分析廠閎康（3587）、宜特（3289）及汎銓（6830）挾營運及矽光子題材利多，今盤中股價紛飆漲停，尤其汎銓不畏處置期，股價飆漲達770元新高價、上漲70元。

業者表示，隨著先進製程的往前推進，技術複雜度更高，從研發到量產，都需仰賴材料分析廠協助找出製程材料問題、故障分析精準定位缺陷及可靠度驗證，以提升良率並克服技術瓶頸，但每家廠商技術能力與客戶群有差異，也將會顯現在業績上。

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閎康3月營收在檢測分析三雄中，居最高，合併營收達5.38億元，月增24.73%、年增21.27%，創單月營收歷史新高；第一季累計合併營收14.24億元，季減3.26%，年成長15.03%，創同期新高。

閎康表示，主要成長動能來自AI晶片及矽光子需求先進製程開發熱絡，帶動材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求增多，挹注營收往上。閎康今股價漲停達317.5元，上漲28.5元，連五漲，累計漲幅近四成，截至10點50分，漲停委買量超過2100張。

宜特（3289）3月合併營收3.49億元，月增4.92%、年減11.15%。宜特表示，在AI與先進製程帶動下，驗證分析需求持續升溫，本業訂單動能穩定，支撐整體營收維持一定水準。宜特今股價也飆漲停達171元，上漲15.5元，連四漲、累計漲幅達33%，截至11:21分，成交量逾7400張、漲停委買量超過2600張。

宜特說明，配合子公司宜錦規劃進入資本市場，宜錦已於3月17日完成現金增資並引進策略投資人，宜特持股比率由原先74.58%降至約36.83%。隨持股下降，宜錦自3月17日起由合併子公司改列為權益法認列的關聯企業，導致3月合併營收僅反映宜錦不到半個月貢獻，影響帳面數字表現。

宜特今年營運主軸聚焦2奈米原子層沉積（ALD）材料驗證、AI ASIC高速運算測試、矽光子與CPO光電整合分析。公司與光焱科技（7728）合作建立光電驗證能力，切入矽光子驗證市場。

檢測分析廠汎銓（6830）3月營收2.24億元，月增47.1％、年增22.88％，創單月營收新高；第一季營收累計達5.79億元，季減2.19%、年增24.54％，為歷年同期新高。

汎銓持續釋出矽光子未來利多題材，激勵股價高漲，已公告1月EPS約0.05元、3月為0.35元，第一季可望由虧轉盈，在特定買盤強力支持下，近月來股價漲幅達1.2倍。

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