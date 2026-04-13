不只油價！荷姆茲海峽危機衝擊食品肥料塑膠 3成肥料貿易恐斷鏈

員工在美國加州一間包裝工廠操作塑膠袋生產設備。隨著伊朗戰事影響荷姆茲海峽通行，塑膠原料成本上升，相關價格壓力正逐步傳導至日常商品。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕荷姆茲海峽通行情況的變化，影響已不再侷限於能源市場。外媒分析指出，相關衝擊正從油價擴散至日常生活，包括食品、肥料與塑膠製品等成本，開始同步出現變動。

《華盛頓郵報》指出，在美伊衝突持續之際，伊朗對荷姆茲海峽的控制，已使全球能源與原物料供應鏈出現連鎖反應。報導指出，這條航道不僅承載大量原油與天然氣，同時也是肥料與石化原料的重要運輸路徑。

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報導指出，油價上升只是第一層影響。隨著運輸與能源成本提高，相關壓力已逐步傳導至其他產業，包括塑膠、鋁、農業投入資材，以及水果與蔬菜等食品供應。

荷姆茲海峽同時是全球重要的肥料運輸通道。資料顯示，約3分之1的國際肥料貿易需經此航道，一旦通行受影響，將直接衝擊農業生產成本。

報導分析指出，肥料價格上升將進一步推高農產品成本，並可能在未來數季反映至食品價格，包括穀物、肉類與蔬果等。

供應鏈連鎖反應 塑膠與日用品成本上升

除農業外，石化原料供應也受到影響。外媒指出，用於製造塑膠與包裝材料的原料價格上升，已對食品、服裝與日用品產業造成壓力，部分地區甚至出現原料短缺與減產情況。

這類影響通常不會立即反映在終端價格，而是隨著庫存消化與運輸延遲，逐步傳導至消費市場。

報導指出，目前影響市場的不僅是「是否封鎖」，而是通行節奏的不確定性。專家認為，相較於全面封鎖，對船隻通行的選擇性控制，更容易對市場產生持續壓力。

在此情況下，即使部分航運恢復，保險成本、運輸時間與供應不確定性，仍將影響全球商品價格走勢。

報導分析，這波衝擊具有「延遲效應」，部分影響將在未來數週至數月逐步顯現，包括食品價格與工業原料成本。隨著荷姆茲海峽通行情況仍未完全恢復，全球供應鏈與價格變動，仍持續受到觀察。

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