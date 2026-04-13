2026年5款可靠SUV將「大降價」！現代這款砍逾19萬

2026年5款可靠SUV將「大降價」！現代Ioniq 5砍逾19萬。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你想買1輛新的SUV，現在可能是開始選購的好時機，美媒報導，基於電動車庫存增長與典型春季庫存週期2因素影響，本田Pilot 、福特Explorer等5款可靠的SUV將「大降價」，如現代Ioniq 5 將下調約5000至6000美元（約新台幣15.9萬至19.08萬。

《Gobankingrates》報導，Fluent in Finance創始人洛克諾斯表示，推動這一趨勢的因素有2個，首先，電動車庫存增長了約14%，這是由於聯邦稅收抵免政策到期導致消費者需求降溫，迫使經銷商提供更大的優惠才能促進銷售，其次，這是典型的春季庫存週期，隨著新車型陸續到店，經銷商需要騰出空間。

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而以下5款可靠SUV，將在春季「大降價」。

Jeep Wagoneer

AutoInsurance.org汽車行業專家穆森表示，Jeep的全尺寸SUV今年春季推出了1項力度很大的現金返還優惠活動，電動車型最高可獲得1萬5250美元（約新台幣48.49萬）的返現。即使是汽油版的Wagoneer也提供現金返還優惠，雖然金額沒有那麼高。這些優惠使得設計精良的Wagoneer成為同級別SUV中極具競爭力的車型。

福特（Ford） Explorer

根據穆森介紹Explorer在3月提供高達3500美元（約新台11.13萬）的現金回饋，是購買的絕佳時機。她還指出，四輪驅動版本使其成為那些尋求能夠應對崎嶇路況的車輛的理想之選。

凱迪拉克（Cadillac） Lyriq

今年的Lyriq價格應該會更低。目前市面上已經有其他電動 SUV 車型。因此，凱迪拉克降低 Lyriq 的價格是為了使其更具吸引力。

本田（Honda） Pilot

據JustAnswer網站的汽車專家兼技師派爾（Chris Pyle）稱，由於本田Pilot的保值時間更長，因此租賃購買更划算。派爾指出，這樣一來，租賃付款也會更低，因為無需像購買那樣快速應對車輛貶值。

現代（Hyundai） Ioniq 5

據派爾稱，Ioniq 5 的價格將下調約5000至6000美元（約新台幣15.9萬至19.08萬）。由於電動車稅收抵免政策即將取消，他們正在降低價格。

派爾說，現在購車激勵措施消失了，你可能會看到其他電動車的價格也隨之下降。

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