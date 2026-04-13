〈財經週報〉打房不再硬碰硬？央行與金管會雙管齊下引導房市「軟著陸」

央行總裁楊金龍日前定調房市進入軟著陸階段。隨著房貸集中度創下 14 年新低，政府政策從「全面管制」轉為「精準微調」，第 2 戶貸款成數由 5 成放寬至 6 成，為換屋族開路。（本報製圖）

〔記者王孟倫、陳梅英、徐義平／專題報導〕房市政策轉向，從嚴厲管制作為逐步邁向「漸進式鬆綁」。中央銀行於去年底解除不動產貸款總量管制，回歸銀行自主管理，並針對近期因新制導致建案延誤的「土方之亂」提出彈性處理原則，授權銀行依個案審酌，若屬不可歸責於借款人之因素，可協議延長動工期限，高雄已有展延先例。

房貸集中度趨緩 授信壓力釋放

根據金管會最新統計，本國銀行受「銀行法第72條之2」限制的不動產放款比率已降至約 25%，創下14年來新低，且連續9個月下滑。金管會銀行局指出，數據顯示銀行端風險控管見效，目前法規面壓力已緩解，有足夠授信空間支應自住與首購需求。然而，國銀業者仍持謹慎態度，認為「銀行法72-2條」與「央行集中度控管」兩大緊箍咒未解，內部風險控管依然嚴格，呈現「有額度但不易取得」的現狀。

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央行微調管制 房產業界拋四建議

央行總裁楊金龍多次強調政策目標是讓房市「軟著陸」，目前已微調第7波信用管制，將第2戶貸款成數從5成提升至6成，並將換屋協處期限延長至18個月。此外，楊金龍也釋出風向球，若房市持續降溫，未來不排除將「全國一致」的管制改回「區域性措施」，以避免影響地方發展。

不過，不動產開發公會理事長楊玉全認為現行手段仍過於壓抑，提出四大建議：

放寬首購族收支比認定。調高高價住宅認定門檻（如新竹等地鑑價因房價上漲超過4,000萬，導致貸款成數驟降）。放寬土融18個月開工限制。為預售屋即將交屋族群保留分戶貸款額度，以減少糾紛。

買氣築底盤整 信心逐步回溫

市場表現方面，全台房市買氣已從去年墜崖式下修轉為築底盤整，今年前2月六都買賣移轉棟數年減約4%，衰退幅度明顯收斂。專家分析，隨著央行「微鬆綁」釋出正面訊號，市場恐慌情緒正逐漸消散，預計今年房市將維持「量縮價穩、自住當道」的格局。

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