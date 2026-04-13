21小時白談了！美伊停火破裂、金價再暴跌 專家「1句話」曝未來

美伊開戰後，金價已重挫9%。市場認為，停火破局恐讓金價繼續下跌。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕自2月下旬美伊戰爭爆發以來，作為避險資產的黃金價格已大幅下跌超過9%。《彭博》指出，在美伊和平談判失敗後，美國總統川普下令美國海軍封鎖荷姆茲海峽，黃金價格應聲暴跌，在早盤交易中一度暴跌2%，接近每盎司4650美元，抹去了上週的漲幅。

外媒報導，伊朗和美國在伊斯蘭堡舉行的會談無果而終，一位伊朗高級官員指責美方提出了「過度的要求」，美國副總統范斯（JD Vance）稱，伊朗拒絕放棄核計畫，依然是雙方最大的分歧點。市場分析師普遍預期，金價短期內恐還沒跌完。

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市場正關注，美伊停火談判失敗對黃金及石油價格的影響。對此，分析師阿努傑古普塔 （Anuj Gupta） 稱，如果地緣政治緊張局勢進一步升級，黃金價格可能會平開或低開，美伊戰爭的進一步升級，可能會支撐原油價格。

他進一步表示，在通膨持續高企的情況下，各國央行可能維持緊縮政策，甚至延後降息或重新升息，這對不具孳息的黃金形成壓力，短線可能出現獲利了結或溫和修正。

根據美國勞工統計局週五公佈的數據，美國3月通膨率飆升至近4年來的最高水平，其中汽油價格創紀錄的上漲佔當月通膨率上漲的近4分之3。

《彭博》認為，能源價格飆升加劇了通膨風險，使得各國央行更有可能延後降息甚至升息。這對不產生收益的黃金構成不利影響，因為黃金通常在藉貸成本較低時受益。

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