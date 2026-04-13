新一代印度台商總會理監事接棒　拚創造更大商機

〔中央社〕第2屆印度台商總會理監事今天正式接棒，由班加羅爾台商會會長陳木騰接任總會長，他喊出「服務台商」、「推動國際交流」、「落實社會責任」、「強化跨國連結」4大核心發展重點，要為台商及合作夥伴創造更大的商機。

印度台商總會今天在班加羅爾進行總會長暨監事長交接儀式，前、後任台商總會總會長在包括駐印度代表陳牧民、駐清奈辦事處處長許書智等貴賓，及逾百名台商會會員的見證下，順利完成交接。

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印度台商總會經過選舉，選出新的理監事後，再進一步確定由在印度深耕多年的班加羅爾台商會會長陳木騰，自德里台商會會長何俊炘手中接下棒子，成為第2屆印度台商總會總會長。

在今天的交接儀式中，僑務委員會委員長徐佳青也表達肯定與祝福。徐佳青表示，印度台商總會創立時間並不長，但在創會團隊努力下，已經迅速發展成政府在印度的重要合作夥伴，在何俊炘努力下，對內積極整合印度各地台商會，也將台商總會組織架構、章程、理監事制度、選舉機制完整建立起來，為印度台商總會未來的長遠發展奠定良好基礎。

此外，徐佳青也提到，何俊炘帶領的團隊對外也透過各種的經貿交流活動，增加台商與印度工商團體、產業界的合作，並帶領印度台商總會接軌亞洲與世界的台商組織，對提升印度台商會的代表性及能見度做出卓越的貢獻。

徐佳青表示，陳木騰在印度深耕多年，在業界的經驗豐富，也熱心辦理許多活動，「相信在他帶領下，無論未來是與國際接軌，或是促進台商間的合作交流，一定都會有亮麗的成績。」

徐佳青提及，觀察目前全球經貿趨勢，台灣與印度在產業供應鏈、數位經濟、高科技產業的合作項目上，也越來越加緊密，2025年的雙邊貿易額創下了125億美元的歷史新高，這是每一位台商勇於開拓的成果，僑委會也會持續當海外台商最堅強的後盾。

陳牧民在典禮中致詞時表示，第1屆台商總會最大的成就就是把印度不同地區的台商整合在一起，何俊炘好不容易把各台商會組織起來，「除有更多資訊交流，也透過許多活動，促進台商間的感情，讓大家更團結。」

陳牧民提到，印度這兩年對台灣愈來愈有興趣，主要是看到台灣經濟與科技的實力，這是台商在印度打拚的成果，希望在陳木騰的領導下，會有更多台商進到印度投資，現有的台商也能在不同領域持續拓展，未來台商總會對印度的經濟成長，以及對台灣與印度之間的雙邊交流，一定能做出更多貢獻。

陳木騰表示，印度台商總會未來會持續以「服務台商」、「推動國際交流」、「落實社會責任」、「強化跨國連結」4大核心為發展重點，在這些核心理念的框架下，印度台商總會除將深化與在印度的台商連結，也將強化印度台商與在印度的日商、韓商、印度商的交流，為印度台商總會的會員及合作夥伴創造更大的商機，進一步帶動台商在印度的發展。

陳木騰鼓勵未來想到印度投資的台商，以印度國內市場為主要投資標的，印度台商總會將提供必要的協助，尤其會將目前各台商在印度經營的經驗，提供給新進台商，當作到印度投資、發展的參考，也會設法協助新進台商到印度後，能降低投資風險、縮短投資學習時間。

前印度台商總會總會長、現德里台商會會長何俊炘表示，印度台商總會目前已經橫跨印度北、中、南所有地區，包括德里、馬哈拉什特拉西區（大孟買）、清奈、班加羅爾跟海德拉巴，基本上已經形成一個綿密的網絡，能夠服務來印度經商的台商，在對台商的就近照顧、幫助台商跟市場的對接，還有跟兩邊政府的交流，也已經建立起相當成熟的網絡。

何俊炘提到，過去印度在與台灣之間的交流，相對於其他國家來說是比較稀少的，所以台灣人對印度的瞭解比較欠缺，因此希望印度台商總會能扮演橋梁的角色，讓每個人更了解印度，更了解印度的文化和經商環境。

印度台商總會的成員目前有德里、清奈、班加羅爾、馬哈拉什特拉西區（大孟買）、海德拉巴等地的台商會。（編輯：何宏儒）1150413

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