輸中價格太瞎不忍了？這國白蝦狂賣台灣1友邦 增幅97％好驚人

厄瓜多白蝦今年對瓜地馬拉的出口，繳出亮眼成績單。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據統計，全球最大白蝦出口國-厄瓜多長期依賴中國市場，正在拓展其他市場。今年2月白蝦輸中雖成長10%，卻比1月足足少了1.2萬噸以上，顯示成長趨緩；反觀美國市場則大增38%，每公斤均價6.5美元比中國4.67美元高很多，值得一提的是，厄瓜多白蝦2月出口到台灣友邦-瓜地馬拉的增幅達97%，排名厄瓜多白蝦第五大買家，相當亮眼。

綜合《Shrimp Insights》及中媒報導，厄瓜多白蝦2月出口量11萬5648噸，年增4%，出口額6.19億美元，年增5%，每公斤均價約5.35美元。

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中國仍然是厄瓜多白蝦最大的市場，2月出口量5萬7341噸，年增10%，卻比1月足足少了1.2萬噸以上。以均價來看，每公斤僅4.67美元，比2月出口均價5.35美元還低。

美國市場則排名第二，2月對美出口量為2萬8562噸，年成長達38%，均價為每公斤6.5美元，比中國高出許多，進一步印證厄瓜多正在迅速擴大其在美國市場的地位。

相較之下，歐盟的出口則呈現明顯的萎縮趨勢，歐盟是厄瓜多白蝦第三大出口市場，2月出口到歐盟的數量為1萬6540噸，年減26%；俄羅斯排第四，2月表現也不佳，對俄出口量1392噸，年減13%。

值得注意的是，排名第五的瓜地馬拉持續快速成長，今年2月厄瓜多白蝦賣到瓜地馬拉的數量2030噸，較去年同期大增97%，前2月成長幅度更達107%，累計出口量3271噸。

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