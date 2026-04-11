美伊展開47年最高層談判 1文看懂5大障礙

美國副總統范斯11日抵達巴基斯坦。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭持續逾一個月，美國總統川普日前宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員周六（11日）會在巴基斯坦，展開47年來層級最高的和平談判，這場談判有何成果尚難斷定，BBC彙整此次會談的5大癥結點。

伊朗代表團10日抵達巴基斯坦。伊朗國會議長卡利巴夫（右二）、伊朗外交部長阿拉奇（左二）。（歐新社）

1、黎巴嫩：以色列持續打擊伊朗黎巴嫩盟友真主黨的行動，有可能在談判開始前就破壞談判進程。美國總統川普表示，以色列在黎巴嫩的行動現在將更加低調，美國國務院表示，以色列和黎巴嫩之間的直接會談將於下週在華盛頓舉行。以色列是否足夠低調以滿足伊朗的要求，還有待觀察。

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2、荷姆茲海峽：伊朗已經控制了這條重要的水道，並正在討論一套新的規則來管理哪些船西可以通行，哪些船不可以通行。川普則指責伊朗在允許石油通過荷莫茲海峽方面「做得非常糟糕」，且違反雙方停火2週的協議。

3、核武問題：美伊最大、也是持續時間最長的爭議焦點就是核武問題。川普表示，他發起「史詩狂怒行動」的部分原因是確保伊朗「永遠無法擁有核武」，伊朗則堅稱從未試圖製造核彈。美伊是否準備好討論新的協議？待觀察。

4、伊朗的地區盟友：伊朗在地區內的盟友和代理人網絡—黎巴嫩真主黨、葉門青年運動（另譯胡塞武裝）、加薩哈瑪斯以及伊拉克各種民兵組織，這些組織賦予德黑蘭地區影響力。以色列認為這些「邪惡軸心」代表生存威脅，必須徹底根除。然而，沒有跡象顯示伊朗準備放棄盟友。

5、制裁豁免：伊斯政權幾十年來一直遭受嚴厲的國際制裁，它要求任何協議都必須包含解除所有美國和國際制裁的內容。伊朗國會議長卡利巴夫表示，在談判開始之前，必須解凍價值 1200 億美元的資產，但川普政府似乎不太可能為了啟動談判而做出如此重大的讓步。

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