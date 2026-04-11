毀容又截肢？路透爆伊朗最高領袖慘狀

路透指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴臉部毀容，腿部受重傷。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕路透11日披露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在美以空襲中身負重傷，臉部毀容，一條或兩條腿遭受重大創傷。一名熟悉美國情報評估的消息人士更透露，穆吉塔巴已失去一條腿。

報導說，三位消息人士表示，在德黑蘭市中心最高領袖官邸遭到攻擊時，穆吉塔巴毀容，一條或兩條腿嚴重受傷。

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知情人士表示，這位56歲的領導人正在康復中，思維依然敏捷。兩名知情人士則稱，穆吉塔巴正透過音訊參與與高級官員的會議，並對戰爭走向以及與華盛頓談判等重大議題做出決策。

核心圈人士透露穆吉塔巴迄今最詳細的傷勢描述，但路透無法獨立核實真實性。美國中央情報局拒絕就穆吉塔巴病情發表評論，以色列總理辦公室也未回應相關問題。

報導指，自從2月28日空襲發生以及他於 3 月 8 日被任命為父親哈米尼的繼任者以來，穆吉塔巴的下落、身體狀況和統治能力，對公眾來說仍然是個謎，也沒有發布過他的照片、影片或錄音。

伊朗官方尚未就穆吉塔巴傷勢發表聲明。然而，在他被任命為最高領袖後，伊朗國家電視台的一名主播稱他為「janbaz」，這個詞用來指在戰爭中身負重傷的人。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾於3月13日表示，穆吉塔巴受傷且可能毀容。一名熟悉美國情報評估的消息人士更透露，穆吉塔巴已失去一條腿。

中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，無論傷勢輕重，缺乏經驗的新領袖難以在短期內重建父親（哈米尼）的絕對權威。穆吉塔巴需要證明自己是可信賴、有影響力、具有壓倒性權威的人物。

一位與穆吉塔巴關係密切的人士表示，最高領袖的照片預計在一至兩個月內發布，甚至可能在那時公開露面，但前述消息人士強調，他只有在健康狀況和安全形勢允許的情況下才會露面。

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