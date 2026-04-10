AI帶動日月光今年非常忙碌 70億美元資本支出將再增加

日月光投控 營運長吳田玉表示，在AI新浪潮帶動下，今年將是日月光非常忙碌的一年。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控 （3711） 因應AI強勁需求，大力投資擴產。營運長吳田玉表示，在AI新浪潮帶動下，今年將是日月光非常忙碌的一年，公司預計今年共有6座新廠動工，創歷年新高，今年原規劃資本支出70億美元，現在看起來有上調空間，將於法說會進一步公布具體增加數字。

吳田玉指出，今年將是日月光非常忙碌的一年，預計共有6座新廠動工，這反映AI帶動的半導體需求正快速升溫；高雄仁武投資達新台幣1083億元，這投資主要在明年，但今年預估資本支出70億美元，現在看起來有上調的空間，上調多少等待法說會再具體說明。購買另一個廠房，將會透過重訊公告。赴美國投資時程表，持續跟重要客戶保持互動，有任何新消息會對外報告。

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吳田玉強調，AI的新浪潮剛剛開始，台灣在AI的新浪潮中，硬體製造佔舉足輕重角色，不只日月光、台積電，台灣整個產業鏈從頭到尾都佔一個重要的角色，預期未來幾年AI新浪潮，台灣在硬體製造有很好的機會，「我們要好好把握」，但同時也伴隨產能、能源與人才等挑戰待克服。

日月光在台灣有超過6萬4千名員工，其中，高雄超過2.8萬名員工；面對快速擴產，日月光也啟動大規模徵才計畫，今年預計招募3000名技術人員，明年再增加1000 人，吳田玉認為，高雄群聚效應有助於快速擴編人力與提升營運效率。

針對先進技術布局，吳田玉說，CPO（共同封裝光學） 與矽光子技術仍處於初期發展階段，光通訊與電子通訊的交替性、取代性是無庸置疑，真正的挑戰是CPO的量產與效益何時會發生；幾年前，台灣成立矽光子聯盟，但CPO、矽光子它不是股票炒作，它是一個技術發展，技術的鋪陳跟未來的願景，技術瓶頸需要團隊是一步一腳印去突破，需要長時間的耕耘，矽光子的耕耘是一個很長線技術深耕。

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