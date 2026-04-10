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印度移工引進惹議！2天近9千人連署「立即中止」勞動部回應了

2026/04/10 18:32

民眾提案要求終止印度移工引進，勞動部今（10）日發布3點回應。（記者李靚慧攝）民眾提案要求終止印度移工引進，勞動部今（10）日發布3點回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對首批印度移工最快今年可能引進，有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「立即中止引進印度勞工」，短短不到2日獲得近9000人覆議，已達5000人覆議門檻正式成案，對此，勞動部今（10）日發布3點聲明，強調引進時程「不會躁進」。

勞動部長洪申翰9日於立法院備詢時，回應立委詢問印度移工引進進度，表示首批印度移工最快今年可能引進，隨即在社群平台引爆不滿聲浪。有民眾貼文提醒，可至公共政策網路參與平台表達意見，因已有一民眾「歐」早在今年4月3日，就以「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」為主題，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工，該案於4月8日檢核通過，隔（9）日進入覆議階段。該案也在短短2天獲得近9000人覆議並成案。

針對各界關注引進印度移工一事，勞動部今（10）日的回應如下：

1. 完善勞動者的權益以及回應產業對勞動力不斷增長的需求，是勞動部長期以來的工作目標。而引進印度移工的議題，同樣是在這樣的情境下進行思考與評估。

2. 針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、國人的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，請國人放心。

3. 至於具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。

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