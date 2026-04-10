點擊「免費試用」填資料還綁卡 他接一通電話後下場曝光

有案例指出，詐騙集團在蒐集民眾個資及金融資訊後，後續再假冒平臺客服來電，以系統設定錯誤、重複扣款等理由，誘導民眾操作ATM或網路銀行進行所謂「解除設定」，實際上是進行轉帳詐騙。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部數位產業署指出近年詐騙手法持續翻新，詐騙集團常利用社群平臺投放「超低價商品」或「免費試用會員」等吸引人的廣告，誘導民眾點擊進入偽冒電商平臺或釣魚網站。

這類網站外觀與一般購物平臺相似，在註冊或申請試用過程中，要求民眾填寫個人資料並綁定信用卡。 詐騙集團藉此蒐集民眾的個資及金融資訊，後續再假冒平臺客服來電，以「系統設定錯誤」、「誤設為批發商」、「重複扣款」等理由，誘導民眾操作ATM或網路銀行進行所謂「解除設定」，實際上是進行轉帳詐騙。

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在實際案例中，民眾小安便是在社群平台上看到一則標榜「免費試用會員」的廣告，主打不僅可享優惠價格，還能優先購買熱門商品。小安點擊連結後進入網站，見其介面與一般電商平台無異，便依指示註冊帳號並填寫個人資料及信用卡資訊。

數日後，他接到一通自稱平台客服的來電，對方聲稱因系統設定錯誤，將其帳號誤設為「批發會員」，若未即時處理恐產生額外費用，並要求他前往操作ATM解除設定。

小安一開始信以為真，準備前往操作，但越想越覺得不對勁，便先向實際電商平臺客服查詢，並上網搜尋相關資訊，才發現該網站為偽冒平臺，他隨即中止操作，並聯絡銀行強化帳戶安全，成功避免財務損失。

面對此類層層設計的詐騙陷阱，數產署提醒，民眾在瀏覽社群平台時，對於「免費試用」或明顯低於市價的商品廣告應提高警覺，避免隨意點擊不明連結。在註冊會員或填寫資料前，務必確認網站真實性，特別留意網址是否為官方平台，切勿在來源不明的網站輸入信用卡資料或個人資訊。

此外，凡接獲自稱客服來電，要求操作ATM或網路銀行的情況，幾乎可判定為詐騙手法，應立即提高警覺並中止操作。若對購物網站存有疑慮，也可事先將網址輸入數位發展部提供的「網路詐騙通報查詢網」進行查驗，或撥打165反詐騙專線確認，以多一層查證機制，降低受騙風險。

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