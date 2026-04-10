勞動部推第2波中高齡就業補助 調降門檻連續工作30日即可申請

〔記者李靚慧／台北報導〕因應我國人口高齡少子化，為支持勞工退休後重返職場再就業，並鼓勵事業單位留用屆齡員工傳承經驗，勞動部今日宣布推出為期3年、第2波「中高齡者及高齡者就業促進計畫（2026-2028）」，其中「五五就業促進措施」，調降部分工時請領門檻至最低工資的3分之1，且只要連續工作30天即可申請獎勵金；至於鼓勵雇主的「繼續僱用高齡者補助計畫」，延長受理期間從原本僅限每年9至10月，放寬為全年均可受理。

台灣的中高齡及高齡者勞參率，在55歲後自80%陡降至62%，較前一年齡段下降近2成，更遠低於日本、南韓、美國等主要國家，為鼓勵重返職場、提升55歲以上中高齡者及高齡者的勞動參與，勞動部自113年起推動「五五就業促進措施」，114年已獎勵近5000人重返職場，協助近1500名勞工優化工作環境及條件。

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勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，目前的勞動市場職缺工時多樣化，根據調查，我國50歲以上的求職者中，超過3成希望從事部分工時工作，因體力或退休後的生活規劃，實務上55歲以上從事「部分工時」的比例高於整體平均，彈性工時將有助於中高齡者及高齡者持續留任，勞動部因此修正「五五就業促進措施」4項資格條件，包括調降工資門檻、縮短領取就業獎勵的受僱期間，並將「定期契約」也納入獎勵範圍，同時提高非自願離職者的保障。

首先，為鼓勵勞工積極投入職場，將「部分工時者」的工資門檻，由原本應達每月最低工資的2分之1，調降至55至64歲為最低工資1/3、65歲以上為最低工資1/4，即可每月請領獎勵金3500元及2500元；

其次，是將領取就業獎勵所需的受僱期間，由90日縮短至30日，勞工經公立就業服務機構推介就業後，滿30日即符合獎勵資格，可按月領取獎勵金，最高發給6個月。至於全時工作者達每月最低工資數額，每月核發1萬元就業獎勵未變動，最高6個月總獎助金額仍維持6萬元。

第3，放寬勞工從事職缺不再限於不定期契約，納入「定期契約」以增加就業選擇；第4，為了鼓勵非自願離職勞工積極求職，符合本措施的勞工經公立就業服務機構推介就業後，若遭雇主非自願離職等，得免重新計算失業3個月資格。

在鼓勵企業留用人才方面，原「繼續僱用高齡者補助計畫」114年已補助超過2500位高齡勞工，為提升申請便利性並鼓勵事業單位積極留用，勞動部宣布放寬受理期間，由原定的2個月延長為全年12個月均可受理，並優化繼續僱用比率計算基準，讓雇主更易理解與執行。

勞動部表示，新推出的「五五就業促進措施」， 預計115年度將提供5000人次獎勵重返職場。也將放寬職場輔導費請領條件，使職場輔導受益人數達1600人次。繼續僱用計畫今年預計補助1500名高齡者續留職場。

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