案場認列與電池出貨雙引擎推動，熙特爾Q1營收大爆發。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕在認列案場工程與電池出貨雙引擎同步推動，熙特爾新能源（7740）公告3月營收18.26億元，月增率近3倍、年增高達3063%；累計今年第一季營收突破30億元，單季營收直逼去年全年營收42億元，相較去年同季度成長逾12倍，顯示今年營運邁入高速爆發階段；同時，日本市場三箭齊發布局啟動，預計下半年開始貢獻海外營收。

熙特爾表示，3月營收成長受惠於高雄指標性儲能案場工程進度認列，占營收貢獻超過七成，加上電池出貨的助攻下，帶動單月營收續攀高峰，第一季營收達30.91億元，已達去年全年營收七成，隨著AI算力中心的能源需求持續擴大，以及攜手VOLVO PENTA推出的行動快充一體機已進入設計驗證階段，可望推升整體營收結構更多元。

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此外，熙特爾去年於日本成立海外子公司「和熙新能源合同會社」，以電力市場拓展、電池模組出貨及策略投資三路進軍日本市場，營運動能將正式發力，預計今年下半年海外市場貢獻度將逐步提升，挹注成長動能。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，海外策略將採取分進合擊，除率先啟動日本市場外，也將同步拓展東南亞藍圖，藉由與VOLVO PENTA合作的行動儲能產品逐步落地，接下來將串聯日韓、星馬、菲律賓、泰國、越南、印尼等多國經銷商，打造區域智慧儲能生態系，未來將持續強化軟硬體整合的既有優勢。

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