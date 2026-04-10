國精化學投資16.5億高雄擴產 鞏固高階運算材料市場

投資臺灣事務所今（10）日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，通過2家企業擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資台灣事務所今（10）日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，通過2家企業擴大投資臺灣，包含國精化學投資金額約16.5億元、維勝鋼鐵投資逾34億元。

國精化學深耕合成樹脂製造領域逾40年，產品包含UV光固化材料、不飽和聚酯樹脂、電子化學材料及各用途之合成樹脂，並以「QUALIPOLY」及「Qualicure」品牌行銷全球40多個國家與地區，產品外銷比例達7成。

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國精化學繼2021年申請臺商回臺投資方案後，決定於高雄永安產業園區擴大投資並增設產線，投資金額約16.5億元，將運用AI與物聯網技術，整合訂單管理、配方與自動化計量及智慧倉儲系統，全面提升生產效率，另將升級冰水主機效能、加裝節能燈具與使用環保冷媒等，積極響應淨零碳排趨勢，奠定永續發展的基礎。

維勝鋼鐵深耕鋼構產業逾半世紀，產品實績涵蓋廠房、電廠、捷運、公共建設及大型鋼構建築。因看好台灣建築與公共工程市場長期穩定需求，維勝鋼鐵將投資逾34億元，在臺南七股科技工業區打造全新鋼構製造工廠，是七股工業區具代表性的重大投資之一。

新廠將導入智能化生產設備及數位管理系統，將提升產線效率與產能彈性、強化品質控管與製程可追溯性；同時，廠區規劃建置太陽能發電系統，提升綠電供應能力，降低營運碳排，維持國際供應鏈中的永續競爭力。

目前「投資臺灣三大方案」已吸引1736家企業超過2兆6533億元投資，創造16萬4493個本國就業機會，包括346家臺商返臺投資約1兆4368億元，帶來9萬4802個就業機會。後續尚有19家企業排隊待審。

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