日月光仁武基地動土 陳其邁宣示高雄由招商轉向選商

吳田玉感謝陳其邁與市政府的協助。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕全球半導體封測龍頭日月光仁武產業園區廠房新建工程今（10）日動土，高雄市長陳其邁表示，日月光在仁武產業園區投資先進測試的園區，總產值已超過原先規劃，他強調，過去是招商，現在是選商，將針對特定高雄策略發展的產業決定進駐廠商。

康裕成（左起）、吳田玉、陳其邁出席日月光仁武先進測試基地動土。（記者洪臣宏攝）

日月光仁武產業園區廠房新建工程上午動土，陳其邁及議長康裕成及產業代表出席觀禮，由日月光投控執行長吳田玉偕同陳其邁、議長康裕成及產業代表主持動土儀式，多名地方民代出席觀禮。

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陳其邁透露，日月光仁武基地2月公告，3月底決標，今天就動工了，日月光展現了超高效率，市府也是「緊！緊！緊」他說，半導體需求成長非常快，不只日月光，其他的半導體大廠一來都很急，馬上要地、馬上要建廠。

他說，仁武產業園區跟未來的白埔，還有聖森路的產業區開發，未來大概都是半導體廠商，過去是招商，現在是選商。

吳田玉表示，仁武先進測試基地的啟動具有3個重要意義，第一，預計日月光會投入超過新台幣1000億元，未來將創造2000億元的產值；第二，將創造上千個技術職缺，持續深化與在地大專院校的合作；第三仁武基地將導入AI最先進的智慧製造，打造高效率低污染的智慧工廠，透過以大帶小的策略，帶動在地廠商技術升級。

他說，仁武基地一期預計於2027年4月正式營運，2期則將於同年10月啟用。他強調，日月光將持續深耕台灣、深耕高雄。

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