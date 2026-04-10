吳田玉：仁武基地動土 高雄產業升級、日月光續紮根台灣

日月光（3177）旗下台灣福雷電子今（10）日於高雄仁武產業園區舉行新廠動土典禮。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光（3177）旗下台灣福雷電子今（10）日於高雄仁武產業園區舉行新廠動土典禮，執行長吳田玉表示，這個啟動，象徵高雄產業升級，再創高峰，也彰顯日月光紮根台灣的堅定決心。仁武先進測試基地的啟動，具有三個重要意義，第一是經濟動能、第二是人才匯聚、第三是產業轉型，仁武基地一期預計於2027年4月正式營運，二期則將於同年10月啟用。

吳田玉指出，日月光從楠梓科技產業園區發跡，深耕高雄42年，以楠梓約28萬平方公尺為核心基地，延伸至路竹與大社逾11萬平方公尺的新據點，再加上今日仁武約5萬平方公尺的策略布局，逐步建構完整的半導體封測產業聚落，並強化先進測試服務的關鍵版圖。不僅大幅提升前段晶圓製造與後段封裝測試的整體效率，更能迅速回應全球AI與高效能運算需求的強勁成長。

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吳田玉強調，仁武先進測試基地的啟動，具有三個重要意義，第一是經濟動能，仁武基地預計投入超過新台幣1083億元，未來將創造高達1773億元的產值，不僅為高雄注入龐大的經濟效益，也將帶動國內設備廠與零組件廠共同成長，形成強而有力的產業鏈。

吳田玉說明，第二是人才匯聚，隨著基地建設與營運，預計將創造上千個技術職缺，吸引半導體人才留駐高雄。同時，我們也將持續深化與在地大專院校的合作，推動產學接軌，培育更多專業人才。

他並指出，第三是產業轉型，仁武基地將導入AI智慧製造，包括視覺雲端檢測系統以及全自動無人搬運設備，打造高效率、低污染的智慧工廠。透過「以大帶小」的策略，帶動在地廠商技術升級，加速高雄由傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮。

吳田玉指出，仁武基地一期預計於2027年4月正式營運，二期則將於同年10月啟用。今天的動土，不僅是一個起點，更是一項承諾。日月光將持續深耕台灣，投資高雄；攜手產業夥伴，為下一代打造更具競爭力與永續發展的美好未來。

吳田玉也特別感謝高雄市長陳其邁及市府團隊的大力支持，才能在最短的時間內，使此投資計畫得以在最短時間內，順利推動與落實。

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