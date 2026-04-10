美系低軌衛星訂單大增3倍！信錦董座連續4個月加碼公司股票

信錦董事長陳秋郎對低軌衛星新事業抱持高度樂觀信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）近年成功打進美系低軌衛星供應鏈，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，美系大客戶今年預約訂單大增3倍之多，信錦今年低軌衛星產品營收貢獻有望倍增，信錦董事長陳秋郎以行動展現對公司未來的信心，根據公開資訊觀測站資料，陳秋郎自去年12月起連續4個月加碼公司股票共2000張，個人持股從9258張增加至11258張，增幅約21.6%。

陳秋郎預估，今年來自低軌衛星產品營收有望呈現跳躍式成長，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來三年新品營收比重拉高至30%。

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信錦指出，今年資本支出將較去年增加，主要因應客戶需求，泰國廠興建為重點投資項目，預計年底完工，明年產能到位，由於客戶要求低軌衛星相關產品在越南、泰國生產，信錦已成為低軌衛星客戶核心供應商，產品線大舉擴增，從太空到地面皆有產品對應，對公司營運貢獻自今年逐年增加。

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