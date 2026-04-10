美國擬收緊對中國電信商打壓 3公司恐禁止在美營運資料中心

FCC表示，可能會禁止3家中國主要電信公司在美國營運資料中心。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，可能會禁止3家中國主要電信公司在美國營運資料中心，並可能禁止電信業者與這些中國營運商建立連結。

《路透》報導，FCC表示，已初步得出結論，應禁止在美國營運的美國和其他電信營運商與所謂的「受管制清單」上的公司連結，FCC稱這些公司構成國家安全問題，其中包括中國移動、中國電信和中國聯通。

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FCC表示，正在考慮禁止擁有資料中心或所謂網路服務提供點的中國電信公司與其他公司連結。FCC也提到，正在考慮擴大對部份被列入國家安全名單的公司附屬機構提供美國電信服務的禁令範圍。

FCC還可以禁止電信業者與安裝了名單上公司設備的公司進行連結，包括華為和中興通訊。FCC計劃在4月30日的會議上對這項提案進行初步投票。

去年10月15日，FCC表示，出於國家安全考量，將撤銷香港電信營運商電訊盈科和其子公司香港電訊在美國的營運資格；去年12月，FCC表示，為了防止自動語音電話，可能會禁止中國移動、中國電信和中國聯通連接美國網路。

此前，FCC已禁止這3家公司在美國營運。2019年，FCC拒絕中國移動在美國提供電信服務的申請；2021年，FCC撤銷中國聯通、太平洋網路及其全資子公司ComNet的美國營運許可；2022年，FCC又撤銷了中國電信美洲公司的美國營運許可。

週三（8日），FCC表示，將於4月30日就一項提案進行投票，擬禁止所有中國實驗室測試供美國使用的智慧手機、相機和電腦等電子設備，擴大了先前針對北京的行動。

FCC上週五也提議禁止從「受管制清單」上的中國製造商進口設備，該機構已於2022年禁止批准這些公司的新型號產品。去年12月，FCC禁止進口所有中國製造的新型號無人機；上（3）月，FCC又禁止中國製造的新型號路由器。

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