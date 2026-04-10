和椿3月營收創單月新高 首季營收寫單季新猷

和椿科技3月營收3.11億元，創下歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化整合商和椿科技（6215）3月營收3.11億元，月增51.2%、年增48.6%，創下歷史單月新高，今年首季營收累計7.73億元，季增10.1%、年增58.7%，寫最強單季表現。管理層看好在AI軟體與主力機器人產品整合之下，第二季可望斬獲更多市場商機，帶動整體營運正向發展。

和椿回顧2026年首季營運，旗下設備與模組、機器人與其他主力產品線的營收比重，加總之後持續站穩6成水準，主要受惠於客戶對於AI智慧製造需求的迅速提升，帶動公司營運的成長動能明顯轉強。

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根據研究機構Mordor Intelligence今年的最新報告，預估2026年機器人市場規模金額為882.7億美元（約新台幣2.8兆元），2031年進一步上看2185.6億美元（約新台幣6.93兆元），區間年均複合成長率19.86％，顯見機器人市場的成長力道相當強勁。

和椿指出，公司除了機器人硬體製造關鍵零組件、模組與設備之外，產品也包括人形機器人，透過AI技術整合與附加功能開發等關鍵研發領域，有利於應對不同的高階製造需求，目前已成功打入AI基礎建設、高階半導體與電子產業等國際大廠供應鏈，隨著相關客戶在產能擴增的趨勢之下，公司訂單能見度能繼續保持良好水位。

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