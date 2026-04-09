出國快看！小偷闖入飯店房間先翻哪裡？專家全說了

出國旅行住飯店時，務必保管好貴重物品，以免失竊掃興。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕旅遊專家表示，職業竊賊不會浪費時間「隨意翻找」飯店房間或行李；他們非常清楚該去哪裡找，包括浴室抽屜和床頭櫃、行李箱裡的拉鍊隔層、旅行盥洗包等。

《越南快訊》9日報導，珠寶公司 Goodstone 創辦人兼創意總監阿薩德（Blake Asaad）說，遊客往往低估專業竊賊識別和竊取珠寶和貴重物品的速度，尤其是在旅遊旺季人多擁擠的旅遊區。他說，遊客自以為藏重要物品的地方，往往很簡單就可以猜到，使得貴重物品更容易被小偷找到。

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為了幫助旅行者保護他們的財物，阿薩德和他的團隊已經確定了犯罪分子通常首先檢查的地方，並提供更有效的替代方案來保護戒指、手錶、護照和其他重要物品。

阿薩德表示，職業竊賊不會浪費時間「隨意翻找」飯店房間或行李，他們非常清楚該去哪裡找，包括：

1、浴室抽屜和床頭櫃：客人可能認為把東西放在看不見的地方就安全了，但這些地方往往是小偷首先翻找的地方。

2、行李箱的拉鍊隔層：別以為有拉鍊就安全了，Goodstone發現小偷進房間後幾秒鐘內就能打開這個隔層。

3、背包的前隔層：與行李箱上的拉鍊口袋類似，背包的前面隔層也是一個「容易下手的目標」。

4、旅行盥洗包：很多人認為把盥洗用品藏在洗面乳和洗髮精之間很隱蔽，實際上，這是小偷們都知道的常見伎倆。

5、珠寶盒：任何看起來像是專門用來存放珠寶的東西都會立刻暴露其價值，竊賊一眼就能認出這些盒子，尤其是有品牌標誌或奢侈品標記的盒子。

至於有哪些方式可以更安全存放貴重物品？阿薩德提出幾個建議，包括將珠寶存放在普通的物品中，例如藥盒或維他命瓶；或者放在衣服的隱藏口袋，也比較不易被察覺，切記千萬不要把所有珠寶都放在同一個地方。

阿薩德還建議，不要依賴飯店的保險箱，投資購買一個迷你保險箱，可以更好保護您的財產。他提醒，外出觀光時，珠寶戴在身上通常比放在飯店房間更安全，竊賊往往會盯上無人看管的物品。

專家則認為，保護財物最有效的方法就是少帶，打包出國行李時，問問自己：「這東西值得帶嗎？」如果答案是否定的，那就留在家裡。很多人帶珠寶是為了以防萬一，實際上卻用不上。只帶確定會用到的東西，就能降低風險和焦慮。

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