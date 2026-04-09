證交所公告33檔有價證券遭列注意股 台積電入列

台灣證券交易所9日公布注意有價證券資訊，包括台積電在內，多達33檔有價證券因股價或量能異常，遭列注意股。（美聯社）

〔中央社〕美伊戰爭停火2週，台股週三大漲1531.56點，創史上第2大收盤漲點，今天收盤續揚99.78點，收34861.16點。台灣證券交易所9日公布注意有價證券資訊，包括台積電在內，多達33檔有價證券因股價或量能異常，遭列注意股。

證交所今天公布注意有價證券資訊，多達33檔有價證券遭列為注意股，其中最受矚目的是，護國神山台積電也入列，列入理由是「6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達195元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者。」

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另外，森崴能源因認列風電工程代墊款損失，去年虧損達新台幣159.42億元，每股稅後淨損高達60元，因「最近6個營業日累積收盤價跌幅達39.1%」，也遭列為注意股。

根據證交所公告，9日遭列注意股的33檔包括華邦電凱基54購14、佳和、台揚、台積電、致茂、燿華、金像電、全新、兆赫、一詮、瑞軒、奇鋐、欣興、大量、創意、聯鈞、辛耘、健策、世芯-KY、貿聯-KY、雙鍵、乙盛-KY、聯茂、緯穎、騰輝電子-KY、嘉基、森崴能源、汎銓、康霈*、聯友金屬-創、尖點、南電、高力。

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