台新與元富合併首日爆系統異常 金管會啟動查核

台新證與元富證合併首日爆系統異常，金管會已經通報重大偶發，並啟動專案查核。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券與元富證券完成合併後，首個交易日即傳出系統異常！金管會證期局今日表示，4月7日一早開盤就已經通報「重大偶發」，已要求臺灣證券交易所進行專案查核，釐清系統問題原因。金管會表示，台新證券必須在4月16日前，函報詳細調查內容、處理方式及改善措施等。

此次合併以4月6日為基準日，4月7日為首個交易日。金管會證期局主秘王秀玲表示，台新證券於開盤後即通報系統異常或忙碌，因為後台帳務與系統切換，加上盤中流量湧入，導致部分投資人出現APP登入困難或操作延遲情形。

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王秀玲表示，證券商交易系統的穩定與安全「是重中之重」，金管會目前已鎖定兩大重點調查方向，包括：第一、台新證券系統異常原因，這部分已經請證交所去查核；第二，金管會也要求台新證券及元富證券了解投資人權益是否受影響，如果使用上有問題或狀況，可以直接找證券商提供協助處理。

金管會是否有接到申訴或投訴電話？王秀玲說明，目前確實接獲部分投資人透過電話及民意信箱反映，但整體案件數量不多，且多數投資人會直接向券商反映，因此，尚未進行全面統計，台新證也有請專人協助處理客戶使用問題。

證期局指出，初步了解，此次異常情況除系統負載增加外，也與合併初期維持「雙APP」運作有關；因為有部分投資人誤用不同券商APP登入，導致無法使用服務。券商整併初期保留原有交易系統，屬市場常見作法，主要為降低客戶轉換風險。

不過，外界也質疑，既然合併前已進行「壓力測試」，為何還是出現系統異常？王秀玲表示，相關測試程序確實有執行，但是否測試情境不足或未涵蓋實際高峰流量，仍須透過查核釐清；畢竟，兩家公司合併，在系統確實需要時間磨合，但真正原因還是需要調查。

王秀玲表示，證交所此次查核將重點檢視內控制度是否落實、測試流程是否完備，以及是否存在應發現卻未發現的缺失；若確認違反規定，將依情節進行裁罰；若違反內控就會進行懲處，依證交法規最重可罰480萬元。查核結果預計一週內出爐，後續將依調查結果，決定是否進一步處分，以確保市場交易穩定與投資人權益。

此外，這次系統出問題，是否有出現違約交割或資產錯帳問題？王秀玲說，目前未見重大異常，券商亦已針對個案提供協助處理。

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