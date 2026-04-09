台日首次半導體國會對談 聚焦深化供應鏈

台日國會舉行首次的半導體對話，「台灣半導體戰略國會議員聯盟」會長郭國文（左2）、立委何欣純（左）與日本「半導體戰略推進議員連盟」會長山際大志郎（右2）、事務局長關芳弘（右）出席。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕台日半導體合作，將由產業層面延伸至制度與戰略層級的新階段。由立委組成的「台灣半導體戰略國會議員聯盟」，今天首度與日本的「半導體戰略推進議員連盟」舉行對話，雙方聚焦供應鏈重組、經濟安全與技術合作，並同意建立國會層級對話窗口，加強情資交換與制度協調。

這次的會談台方由會長郭國文、立委何欣純，與日方會長山際大志郎、事務局長關芳弘出席。曾任經濟安保相的山際，不但是日本重建半導體產業的重要推手，在高市早苗的執政團隊中，負責多項關鍵職務，也是協助高市推行經濟政策的重要力量。

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山際表示，對台日而言，半導體都是相當重要的主要產業，日台國會議員站在同樣為支援半導體產業的立場上，未來也將密切進行情報交流和合作。

郭國文指出，台日皆將半導體視為戰略產業，在美中科技競爭背景下，打造「非紅供應鏈」已成共同課題。他以台積電在日本設立的JASM為例，強調這是台積電唯一的海外合資廠，象徵台日產業高度互信與深化合作的可能。他並建議，雙方應在法制面強化防範經濟間諜與技術外流，同時建立通報機制，以即時應對中資滲透風險。

立委何欣純出席台日半導體國會首次會談，強調將推動台中朝AI智慧城市發展，並期待日本加碼投資台中，深化雙邊產業鏈連結。（記者林翠儀攝）

何欣純則從產業布局切入，指出台中作為台灣半導體重鎮，已聚集先進製程與封裝產業鏈，並吸引包括美光科技等外商投資。她強調，日本在材料與精密機械領域具優勢，台灣則在先進製程與封測領先，雙方具有高度互補性，若能在後段封裝等關鍵技術共同研發，將有助於提升整體供應鏈韌性與AI產業發展。

會後受訪時，何欣純進一步表示，台日應將半導體供應鏈視為「生態系」，在合作與競爭並存的架構下，共享民主價值與產業利益。她並期待日本加碼投資台中，深化雙邊產業鏈連結。

郭國文則強調，未來將建立台日國會直通窗口，由雙方聯盟負責對接，除盤點合作薄弱環節外，也將針對情資交流與風險控管展開制度性合作。他指出，在中國透過股權投資、技術合作等方式試圖滲透供應鏈的情況下，確保「非紅供應鏈」的穩定與安全，是台日合作最核心的戰略目標。

日方也回應，過去確實觀察到中資透過併購中小企業導致技術外流，但現行法律多僅以罰金處分，約束力有限。據透露，日本政府正研擬推動反間諜相關立法，以補強制度漏洞，並支持與台灣建立情資交換機制，提前防範關鍵技術外流。

此外，雙方也就次世代半導體發展達成初步共識，將各自盤點適合合作的技術環節，未來再推進具體合作方案。

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