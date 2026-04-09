富采3＋1戰略進入落地期 MicroLED、車用、光通訊同步發酵

富采控股歷經3年整頓之後，營運體質明顯改善，目前已達零負債、現金充足的健康狀態。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采控股（3714）董事長彭双浪今天表示，公司歷經3年整頓之後，營運體質明顯改善，目前已達零負債、現金充足的健康狀態，正式進入新一輪成長循環。未來將持續以「3+1」戰略為核心，聚焦先進顯示（Micro LED）、智慧感測與車用電子三大領域，並延伸布局光通訊新事業，隨著新興業務逐步落地，各項營運動能可望同步發酵，推動今年營收表現增溫。

彭双浪指出，2026上半年受惠於客戶提前拉貨，以及國際賽事帶動消費性需求，景氣表現穩健。不過，展望下半年，仍須關注中東戰事、能源供給及通膨等外部變數，整體環境存在不確定性。然而，隨著高階產品比重提升，加上三大策略領域已進入落地階段，今年營運可望逐步轉強。

請繼續往下閱讀...

在先進顯示方面，晶電董事長唐修穆說，Micro LED為富采重點布局技術之一，目前發展聚焦於顯示與光通訊兩大應用領域。其中，在顯示應用上，涵蓋高階顯示、穿戴裝置及車載市場，相關產品多已進入客戶驗證或導入階段。預期2026年Micro LED相關營收將較2023年出現顯著成長，後續普及關鍵則在於光效技術突破，以帶動成本與應用的正向循環。

光通訊則為富采延伸布局的新成長引擎，富采光電董事長范進雍指出，憑藉既有在藍光LED、Micro LED與紅外線領域的技術基礎，公司同步發展DFB／EML、VCSEL及Micro LED三大技術路線，並由不同團隊負責推進，確保資源有效配置。其中，Micro LED於光通訊應用具備顯著節能優勢，目標將功耗降低逾五成，並已展示1.25Gbps傳輸能力，短期朝2Gbps邁進。若採用插拔式架構加速導入，相關產品最快可望於2027年開始貢獻營收。

車用電子方面，富采持續深化布局，並視為未來五年最具規模的營收來源之一。隨著車輛智慧化與電動化發展，LED應用數量大幅提升，從過去數十顆成長至上萬顆，帶動車用照明、顯示及感測需求同步擴張。公司除供應晶片外，也積極往封裝與模組延伸，並與國際Tier 1車廠及供應鏈夥伴建立緊密合作關係，強化生態系競爭力。

在智慧感測領域，富采產品已廣泛應用於機器人、自動化設備、工業UV固化及安全監測等場域，並進一步拓展至無人機等新興應用。公司形容，其產品布局已涵蓋「天上飛、地上爬、水裡游」的多元場景，顯示感測技術應用邊界持續擴大。

彭双浪強調，富采已由過去單一元件供應商，逐步轉型為提供「場域價值」與「方案價值」的解決方案供應商。在體質改善與多引擎布局帶動下，隨著Micro LED、光通訊及車用等業務陸續進入收成期，未來營運成長動能可以期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法