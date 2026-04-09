3大產品線同步成長 宏碁資訊Q1營收創同期新高

宏碁資訊榮獲微軟頒發FY26大中華區「優選企業級專項夥伴－AI Business Solutions」大獎。圖左為總經理周幸蓉。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠企業對AI落地應用的長期需求，雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）3月營收10億元，月增115%、年增27.6%，第1季累計營收為29.6億元、年增16.6%，創同期新高。

宏碁資訊指出，旗下3大產品線含雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務以及加值服務，營收皆呈現較去年同期成長，顯示市場對AI與雲端解決方案的單一導入需求，邁向多元整合與規模化發展。

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宏碁資訊總經理周幸蓉表示，AI已成為驅動企業競爭力轉型的核心引擎。企業不再僅止於單一雲端導入或AI應用，而是進一步延伸至資料治理升級、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等面向，挹注公司的營收動能穩定、結構性成長。

宏碁資訊持續強化智慧營運體系布局，將AI定位為企業核心引擎而非單一工具。透過自主研發的「企業級AI應用管理平台」，聚焦4大應用情境，包括企業知識庫與知識助理、AI輔助程式開發、主動式業務營運支援，以及BI商業決策分析，協助企業從早期概念驗證逐步邁向「AI治理與規模化應用」，加速實現數位轉型與營運升級。

此外，宏碁資訊於上月榮獲微軟頒發FY26大中華區「優選企業級專項夥伴－AI Business Solutions」大獎，此項殊榮肯定宏碁資訊在AI與雲端整合的技術能力，也彰顯其作為AI服務商，協助企業從概念驗證（PoC）邁向實質場域應用的關鍵角色，展現長期深耕企業轉型價值的具體成果。

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