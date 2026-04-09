伊朗恐收不到「過路費」！彭博一語點破荷姆茲要害

彭博表示，荷姆茲海峽不僅永遠回不到戰前，對全球經濟具舉足輕重的地位，且其影響力將會逐年消退。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗對全球能源的扼制力將逐年消退，彭博專欄作家布拉斯（Blas）指出，荷姆茲海峽這條承載全球5分之1油氣運輸的咽喉要道，已從自由通行變為"受管控航道"，然而隨著沙烏地阿拉伯、阿聯等國加速擴建繞行管道，荷姆茲海峽不僅永遠回不到戰前，對全球經濟具舉足輕重的地位，且其影響力將會逐年消退。

美伊雙方週二夜間宣佈達成停火2週協議，為持續6週的衝突按下暫停鍵，不過，Blas在最新的文章中指出，這場被外界普遍稱為"荷姆茲戰爭"的對抗，令全球5分之1的石油和液化天然氣海運通道陷入動盪。停火協議雖已落地，但海峽的未來地位懸而未決，油氣市場的不確定性並未消散。

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Blas指出，無論如何解讀美伊雙方的停火聲明，有1點已無可辯駁：荷姆茲海峽的地位已經改變。這條水道在戰前是自由通行的，如今至少已成為1條受管制的航道。截至週三上午，仍鮮有船隻穿越海峽，德黑蘭的訊號清晰，即通行需要伊朗的許可。

雖然川普堅持要求海峽實現"完全、即時、安全"的通航，但他同時在社交媒體上轉發了１份伊朗聲明稱，通行目前將受到限制，並處於伊朗軍方的管控之下。這一矛盾立場，折射出談判桌上雙方訴求的根本張力。

Blas指出，這種看似矛盾的表述，恰恰是外交藝術的體現，費用可以換1個政治上可接受的名稱，例如"引航服務費"或"溢油防治費"；伊朗可以在紙面上得到它想要的，而實際上，若大多數船隻轉向阿曼水域，德黑蘭可能一分錢也收不到。

Blas強調，對伊朗而言，保留對海峽的某種控制權至關重要，這將強化其對以色列和美國未來攻擊的威懾力。但更深遠的影響在於，過去6週是一堂關於能源地緣政治的實戰課，伊朗由此獲得了對自身戰略實力的全新認知。

報導指出，伊朗先前假設荷姆茲海峽賦予其撬動國際經濟的槓桿，但其實際效力從未經過檢驗。如今，德黑蘭已知曉，它能否在戰時關閉海峽、能堅持多久、美國和國際社會將如何回應、油氣市場將作何反應。這些答案，任何談判都無法抹去。

Blas同時指出，伊朗的鄰國也從這場衝突中汲取了關鍵的地緣政治教訓，這將逐步削弱德黑蘭的戰略優勢。沙烏地阿拉伯和阿聯已透過各自的繞行管道在一定程度上規避了這一咽喉要道，兩國幾乎必然會進一步擴建這些緊急輸油管。科威特也可能與沙烏地阿拉伯聯手建造自己的繞道管道；伊拉克儘管財力有限，但有充分動力重建其經土耳其通往地中海的舊戰略管道。

Blas的結論是，伊朗對能源供應的扼制力將隨時間推移而鬆動，5年後，波斯灣將擁有遠比今日完善的繞行選項，無論美伊就荷姆茲未來達成何種協議，這條海峽的戰略地位都已改變，它將永遠不會再像6週前戰事爆發時那樣，對全球經濟如此舉足輕重。

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