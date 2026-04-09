焦點股》金像電：第2檔PCB千金股報到 股價逼近漲停

金像電晉身千金俱樂部。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）昨公告3月合併營收優於市場預期，飆上歷史單月新高，今日股價開盤即站上千元大關，盤中逼近漲停1095元，再創掛牌天價。

截至10:53分左右，金像電股價大漲9.22%，暫報1090元，成交量約6553張。

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金像電3月合併營收73.84億元，月增24.29%、年增63.14%，首季合併營收193.42億元，季增17.88%，年增61.77%，創下單季歷史新高。美系外資指出，金像電首季營收優於預期，可能來自高階網通需求強勁，特別是400G與800G網通產品出貨動能優於預期，此外，該公司亦可能因應原材料成本上升而進行部分產品價格調整。由於次世代ASIC印刷電路板（PCB）大量出貨預計要到第二季才會啟動，第一季表現主要反映既有產品組合與價格因素。

美系外資表示，根據供應鏈調查，金像電已與部分主要客戶完成價格協商，以反映銅箔基板（CCL）成本上升，相關新價格預計將自4月起正式生效，至於中小型客戶的價格調整，也可能已陸續展開。展望後市，在AI伺服器及高階網通需求帶動下，高層數板（HLC PCB）與高階HDI需求持續強勁，金像電具備良好定價能力，未來可望持續將原材料成本上升壓力轉嫁至客戶，支撐營運表現。

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