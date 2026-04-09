先卡位！元大金、台新新光金等18檔高機率發放股東紀念品股 今為最後買進日

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季展開，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。除了已公布內容的個股受到關注外，尚未揭露紀念品但發放機率高的公司，同樣吸引投資人提前卡位。
今（9日）為再生-KY（1337）、大毅（2478）、元大金（2885）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、伍豐（8076）等18檔尚未公布，但近3年皆有發放紀念品個股的最後買進日，投資人可趁此機會提前布局，搶得領取資格。
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以下為18檔股票近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近3年曾發放的股東會紀念品
|1
|1337
|再生-KY
|4月9日
|居慕洗手液-檀木、居慕洗手液-小蒼蘭、居慕抗菌洗手乳-茶樹
|2
|1580
|新麥
|4月9日
|連3年發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
|3
|1781
|合世
|4月9日
|伊莎貝爾櫻花沐浴皂75克一顆、小麥桿環保餐具組、妙管家洗潔精500g
|4
|2107
|厚生
|4月9日
|厚生手提袋、旅用隨行小拉鍊袋、輕巧手提袋
|5
|2478
|大毅
|4月9日
|7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
|6
|2885
|元大金
|4月9日
|全家禮物卡100元、 7-11商品卡100元
|7
|2887
|台新新光金
|4月9日
|精緻密封調味罐、時尚不銹鋼玻璃調味罐、方形密封易撥罐、攜帶型手機平板支架、時尚不銹鋼玻璃調味罐
|8
|2891
|中信金
|4月9日
|護眼愛地球可調光檯燈、不鏽鋼雙層隔熱多功能碗850ml、SNOOPY圓形微波保鮮盒620ml
|9
|3276
|宇環
|4月9日
|連3年發放7-11商品卡50元
|10
|3498
|陽程
|4月9日
|全家禮物卡50元、全家禮物卡100元
|11
|4523
|永彰
|4月9日
|7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡50元
|12
|6143
|振曜
|4月9日
|7-11商品卡50元、7-11商品卡50元
|13
|6284
|佳邦
|4月9日
|連3年發放7-11商品卡35元
|14
|6706
|惠特
|4月9日
|7-11商品卡50元、 全家禮物卡100元、全家禮物卡50元
|15
|7516
|清淨海
|4月9日
|泰迪熊 精緻衣物手洗精 1000g乙瓶、清淨海小蘇打抗菌洗衣膠囊 8gX18顆、清淨海檸檬洗衣膠囊8顆
|16
|8076
|伍豐
|4月9日
|7-11商品卡100元、全家禮物卡100元
|17
|8088
|品安
|4月9日
|連3年發放7-11商品卡35元
|18
|8489
|三貝德
|4月9日
|連3年發放數位學習課程體驗券
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