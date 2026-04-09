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先卡位！元大金、台新新光金等18檔高機率發放股東紀念品股 今為最後買進日

2026/04/09 11:28

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著股東會旺季展開，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。除了已公布內容的個股受到關注外，尚未揭露紀念品但發放機率高的公司，同樣吸引投資人提前卡位。

今（9日）為再生-KY（1337）、大毅（2478）、元大金（2885）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、伍豐（8076）等18檔尚未公布，但近3年皆有發放紀念品個股的最後買進日，投資人可趁此機會提前布局，搶得領取資格。

以下為18檔股票近3年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品
1 1337 再生-KY 4月9日 居慕洗手液-檀木、居慕洗手液-小蒼蘭、居慕抗菌洗手乳-茶樹
2 1580 新麥 4月9日 連3年發放7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
3 1781 合世 4月9日 伊莎貝爾櫻花沐浴皂75克一顆、小麥桿環保餐具組、妙管家洗潔精500g
4 2107 厚生 4月9日 厚生手提袋、旅用隨行小拉鍊袋、輕巧手提袋
5 2478 大毅 4月9日 7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
6 2885 元大金 4月9日 全家禮物卡100元、 7-11商品卡100元
7 2887 台新新光金 4月9日 精緻密封調味罐、時尚不銹鋼玻璃調味罐、方形密封易撥罐、攜帶型手機平板支架、時尚不銹鋼玻璃調味罐
8 2891 中信金 4月9日 護眼愛地球可調光檯燈、不鏽鋼雙層隔熱多功能碗850ml、SNOOPY圓形微波保鮮盒620ml
9 3276 宇環 4月9日 連3年發放7-11商品卡50元
10 3498 陽程 4月9日 全家禮物卡50元、全家禮物卡100元
11 4523 永彰 4月9日 7-11中杯美式或現萃茶提貨卡、7-11商品卡50元
12 6143 振曜 4月9日 7-11商品卡50元、7-11商品卡50元
13 6284 佳邦 4月9日 連3年發放7-11商品卡35元
14 6706 惠特 4月9日 7-11商品卡50元、 全家禮物卡100元、全家禮物卡50元
15 7516 清淨海 4月9日 泰迪熊 精緻衣物手洗精 1000g乙瓶、清淨海小蘇打抗菌洗衣膠囊 8gX18顆、清淨海檸檬洗衣膠囊8顆
16 8076 伍豐 4月9日  7-11商品卡100元、全家禮物卡100元
17 8088 品安 4月9日 連3年發放7-11商品卡35元
18 8489 三貝德 4月9日 連3年發放數位學習課程體驗券

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