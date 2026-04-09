美伊停火失靈、荷姆茲海峽仍停擺！國際油價一天大洗三溫暖

國際油價週三（8日）收盤大幅下跌。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與伊朗達成為期2週的停火協議、允許船隻安全通行荷姆茲海峽後，國際油價週三（8日）收盤大幅下跌，美國西德州中級原油（WTI）期貨更創下自2020年4月疫情期間以來最大單日跌幅。不過在以色列對黎巴嫩發動空襲後，國際油價在週四（9日）上午聞訊上漲。

美國西德州中級原油（WTI）期貨重挫逾16%，收在每桶94.41美元，創下自2020年4月疫情期間以來最大單日跌幅。

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布蘭特原油期貨則下跌約13%，收在每桶94.75美元。

這項停火協議宣布的時間，距離川普設定的美東時間週二晚間8時最後期限不到2小時。川普此前曾警告，若伊朗未依期限重開荷姆茲海峽，美方將轟炸伊朗所有橋樑與發電廠。

川普週三稍早亦表示，美國將在停火期間協助處理荷姆茲海峽的「船舶壅塞問題」。

航運數據公司Kpler資料顯示，目前每日通行船隻仍僅維持戰爭期間的少量水準。Kpler石油分析師史密斯（Matt Smith）表示：「在伊朗仍審核通行船隻的情況下，每天可能僅有10至15艘通過，與近期水準相近。」

然而，停火宣布數小時後，相關通行協議即顯現動搖跡象。根據伊朗國營媒體報導，由於以色列持續攻擊黎巴嫩，通過荷姆茲海峽的油輪交通仍處於停滯狀態。

伊朗方面表示，在此情況下，若仍推動與美國達成長期和平協議，將是「不合理的」。

截至格林威治時間9日0點08分（台灣時間9日7點08分），近月WTI期貨上漲2.8%，至每桶97.03美元；近月布蘭特原油期貨上漲2.5%，至每桶97.14美元。

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