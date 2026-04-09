台積電今發放6元現金股利 台股增添1556億元活水

台積電（2330）去年第三季將現金股利提高至6元，預計今（9）日發放給股東，總金額近1556億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第三季將現金股利提高至6元，預計今（9）日發放給股東，總金額近1556億元，再度為台股注入資金活水，最大股東國家發展基金管理會可領到約99.22億元現金股利，創單季新高，持股達7成的外資則是最大贏家，共可拿到逾1千億元。

台積電昨終場股價收1950元，大漲90元，漲點平史上單日最高漲點，並創1個多月以來收盤新高，漲幅達4.84％，市值一舉重返50兆元大關。

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台積電將於下周四召開法說會，外資紛調高台積電目標價，最高達2750元，外資昨並加碼買超台積電達1.83萬張，為今年以來，單日買超最多，逢美伊停火、美股大漲，預期有助台積電今股價續上漲，重返2千元大關可期。

現金股利方面，董事長暨總裁魏哲家持有台積電7217張股票，這次股息收入約4330萬元；創辦人張忠謀若他退休後未賣股，以他當年持有台積電約12.5萬張，今可入袋約7.5億元，前董事長劉德音退休前持有台積電約1.29萬張，估計可領到約7740萬元，董事曾繁城持有2.94萬張1.76億元。

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