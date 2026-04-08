創見：客戶每天追貨 DDR4與Flash缺貨嚴重

創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）今召開法說會。針對法人關切市場傳言記憶體價格是否鬆動問題，董事長束崇萬表示，公司與原廠主要供應商實際交易並未出現價格鬆動情況根，今年第二季DDR5價格仍比第一季上漲達40-50%，且採購需求量也沒法完全滿足，目前DRAM與NAND Flash還是處於嚴重缺貨狀態，客戶幾乎每天都在追貨，「DDR4缺貨越來越嚴重、Flash缺貨情況也肯定會越來越嚴重」，市場傳言與原廠例如三星、美光的實際供應狀況不符，原廠端的滿足率非常低。

儘管市場傳出有供應商擴產增加供給量，束崇萬指出，三星、美光、海力士等主要DRAM廠商在未來一年內難以擴廠，因為建廠需要時間，三星曾表示，建廠至少需要兩年。主要設備交期極長，部分關鍵設備的訂單交機時間長達一年半，因此歐美原廠短期內增產的可能性低。中國記憶體業者雖有DRAM與NAND Flash擴產計畫，但預計在今年內難以實現，明年中國產能是否能開出，他認為，市場傳言眾多，但真實性難以判斷。預期今年DRAM與NAND Flash的缺貨狀況皆難以改善，供應商提供的資訊也是如此。

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就工控嵌入式（embedded）記憶體市場，束崇萬也表示，價格大幅上漲，市場需求持續存在，但公司目前難以立即滿足所有訂單量，預估缺貨將持續，第三季與第四季的供應情況依然嚴峻。創見隨著記憶體價格上漲，為了建立庫存，公司的資金開始面臨壓力，過去17年從未向銀行借款，資金基礎雄厚，但現況已有所改變，規劃辦理籌資，預計未來半年內進行。

束崇萬表示，公司與供應商簽訂長期協議（LTA），但在極端缺貨下仍無法保證完全滿足供應，創見因應供應短缺，採取選擇性支援客戶的策略，由於無法從供應商獲得足夠貨源，公司也無法滿足所有客戶的需求，只好選擇性支援部分客戶。客戶為應對漲價，普遍採取降低規格容量的策略，例如將16GB記憶體改為8GB，或將256GB儲存改為128GB。

他也指出，創見NAND Flash產品組合比例，SLC已無人使用，MLC約佔10%，TLC約佔90%，MLC主要供應商如Kioxia、SanDisk已宣布退出或停產MLC產品，預計將使市場供應更為緊張，但創見已在去年針對工業應用的MLC產品執行「最後一次採購（Last Time Buy）」，已於去年向三星、SanDisk等原廠完成MLC產品的最後一次採購， 庫存量足以滿足到今年底的需求，也就是說，儘管部分原廠已停產特定MLC產品，公司仍有庫存可供使用。

束崇萬表示，創見的經營模式幾乎只與原廠交易，不參與價格波動劇烈的現貨市場（spot market），以避免次級品、水貨或降級品（downgrade），與原廠交易雖價格同樣上漲，但能獲得穩定的供應，且價格變動週期較長（每月或每季調整），而非每日變動。他不認同賺取投機性利潤 ，未來將持續專注於提升服務價值、生產效率和管理績效，而非依賴市場價格波動賺價差。

束崇萬說明，AI的崛起，任何使用CPU的裝置都必然需求DRAM與儲存Flash，同時邊緣AI與自動化設備也在爭奪記憶體資源，導致全面性的搶貨現象。AI對記憶體的需求在短時間內急劇增加，造成DRAM與Flash自去年9月起極端缺貨的關鍵因素，工業自動化和嵌入式應用的記憶體需求也逐步增加，AI需求增加劇烈，預計今年內，記憶體需求吃緊狀況難以緩解。對於透過技術方法減少記憶體需求減少的可能性，他認為效果有限。HBF技術的推出將增加而非取代對Flash的需求，且與HBM的應用場景不同。

束崇萬並表示，針對三星停產DDR4問題，目前創見主仍能可從三星取得DDR4，大致可滿足客戶需求。儘管預期DDR4需求會逐漸減少並轉向DDR5，但目前DDR4與DDR5的出貨比重約為各一半，相較於尚能滿足需求的DDR4，DDR5的滿足率反而較差，因為DDR5的需求正逐漸增加。創見營收創高的主因是產品單價大幅上漲，而非出貨量增加，

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