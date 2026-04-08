中央第1季社宅招租吸引1401件申請 6月底揭曉中籤者

第一季中央社會住宅招租7日已截止申請，吸引1401件申請。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季中央社會住宅招租7日已截止申請，此次釋出苗栗、雲林及台東等三縣市共392戶，最終吸引1401件申請，預計6月30日公開抽籤，最快9月1日中籤民眾便能入住。

國家住都中心指出，第一季中央招租社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」，有107戶，最終受理件數為300件；雲林縣斗六市「斗六好室」釋出96戶，最終受理為267件，以及臺東縣臺東市「海濱好室」。釋出189戶，最終受理834件，並提醒申請民眾目前所有申請案件已進入資格審查階段，後續可透過「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）查詢進度。

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此外，新北市中和區「保二安居」釋出58戶警消專案社宅、桃園市中壢區「龍岡好室」釋出9戶，以及高雄市左營區「崇實安居」釋出362戶，目前三案仍可受理申請，並到4月10日截止

國家住都中心強調，中央社宅依法保留一定比率戶數，優先照顧經濟或社會弱勢族群，但還是有相當比率的戶數是提供符合資格的一般民眾申請。

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