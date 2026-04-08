LINE Premium推多重身分功能 官方示警「別這樣用」曝潛在風險

LINE Premium推出的「自選個人檔案」功能，標榜讓用戶可靈活切換不同社交身分。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在台灣，通訊軟體LINE幾乎承載了大多數人的社交通訊關係，也讓使用者在更換頭像或名稱時，往往面臨不小的「社交壓力」，想換上放閃照片或搞怪形象、甚至調整暱稱，卻又擔心被客戶或主管看到，影響專業形象。過去若想區隔不同社交身分，使用者往往只能另外申辦第二個帳號作為「分身」，但後續管理與切換也相當不便。

LINE官方今日宣布LINE Premium第二階段會員服務上線，其中進階功能「自選個人檔案」正是看準現代人社交痛點，讓用戶可主打在不需建立第二帳號的前提下，針對不同好友或群組，自由設定專屬的大頭照、名稱與狀態，靈活切換不同社交身分，兼顧工作與生活場景。

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在功能設計上，「自選個人檔案」具備三大特色。首先是「原帳號不變」，用戶無需額外經營分身帳號，即可延續既有社交關係；其次為「形象隨心切換」，可針對特定好友或群組自訂顯示的頭像與暱稱；第三則是「好友專屬感」：自選個人檔案為好友限定功能，非好友只能看到主要個人檔案。

實際應用情境方面，此功能可全面套用於1對1與群組聊天，甚至語音與視訊通話場景，讓用戶在不同互動情境中呈現更精準的身分形象。此外，即使在使用LINE禮物、生日行事曆或願望清單等功能時，對方仍會看到專屬設定的名稱與頭像，避免「穿幫」。

不過，LINE也提醒，用戶在使用該功能時仍需留意部分細節。例如，若對方將你設為「我的最愛」，在你更新個人檔案時仍可能收到異動通知（對方僅會知道您有調整，無法得知名稱用字）。此外，若封鎖或隱藏好友，對方的畫面會停留在你最後設定的樣子；如想更改，記得先解除封鎖或解除隱藏再調整。

值得注意的是，在群組中若有人標註（@）你，且該訊息被複製分享時，你設定的「專屬暱稱」可能會被其他好友看到，在設定搞怪或親暱的稱呼時，記得多留意。

LINE也明確指出，以下三種情況仍會顯示主要個人檔案，包括：1.非好友關係，包含未加好友的人、群組中尚未加為好友的人，或已封鎖/刪除的人、2.與LINE官方帳號互動，像是與品牌、企業帳號互動時，以及3.連動應用程式，例如透過LINE登入的其他App或服務。

在訂閱機制方面，若用戶停止LINE Premium服務，已設定的自選個人檔案將保留30天但無法修改，期滿後系統將自動刪除並恢復為主要個人檔案。

LINE在官方部落格說明也特別強調，此功能旨在提升社交彈性與使用體驗，呼籲用戶切勿用於詐騙或冒充他人，若有濫用情形，可能會導致LINE帳號被限制使用，以維護整體社群安全。

資安專家也指出，隨著數位身分管理趨於靈活，如何在便利性與潛在風險間取得平衡，已成為平台方與使用者的共同挑戰；而民眾在享受多重身分帶來的社交彈性時，應同步提升資安意識，審慎管理不同身分間的資訊邊界，同時避免成為社交詐騙的目標。

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