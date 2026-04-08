斷尾求生? 中石化董事會通過京華廣場資產處分案

中石化董事會通過京華廣場資產處分案。圖右為中石化總經理陳穎俊。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕斷尾求生？中石化（1314）今日召開重大訊息，中石化總經理陳穎俊與鼎越開發總經理陳文可表示，董事會通過京華廣場資產處分案。

陳穎俊指出，鼎越的京華廣場開發案受到各種外界因素影響，進度大幅延宕、專案不符合預期，同時增加許多成本，更還有還款壓力，經過審慎評估，決議以容積率728%為基礎，授權董事長尋求合法合理的解決方案，待獲得各單位同意，通過董事會、股東會等相關程序，就會依法處分土地。

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陳文可解釋，728%數字是以鼎越基本容積率是560%，加上30%的容積率移轉，以對公司與股東最有利的方式處理；陳穎俊也強調，目前中石化整體財務狀況與核心業務都正常，若能順利處分京華廣場資產，資金會先償還借款，同時也強化中石化本身財務結構。

針對外界關注的法院裁定，鼎越表示，截至目前尚未收到一審判決書，無法知悉完整判決理由與細節，俟取得判決書後將徵詢律師專業意見進行研析，並依規定揭露；中石化則強調，目前整體財務狀況與核心業務營運皆正常穩定，此處分案所回收資金，將優先強化財務結構，並為中石化核心業務及長期發展計畫提供穩定的資金動能，持續為股東創造長期價值。

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